TRAMP ĆE DA POBESNI KADA ČUJE ZAJEDNIČKU IZJAVU SIJA I PUTINA! Osuđuju 'podmukle vojne udare na druge zemlje i drsko kidnapovanje nacionalnih lidera' (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin nalazi se u Kini u dvodnevnoj poseti Pekingu tokom koje se sastao sa kineskim kolegom Si Đinpingom.

Šef Kremlja je u glavni grad Kine doputovao sinoć, svega četiri dana nakon samita Sija i američkog predsednika Donalda Trampa u Pekingu.

U izjavi i "zabrinutost zbog ometanja međunarodnog brodskog saobraćaja", ali ne i konkretne blokade Ormuskog moreuza

Kremlj je objavio još neke delove zajedničke izjave Putina i Sija.

Navodi se da Kina i Rusija pozivaju zemlje da prestanu sa "jednostranim" mešanjem u međunarodnu trgovinu i lance snabdevanja, što se po BBC očigledno odnosi na blokadu Ormuskog moreuza.

- Strane sa zabrinutošću primećuju da jednostrane akcije pojedinih država, međudržavnih saveza i njihovih saveznika koje ometaju međunarodni brodski saobraćaj ugrožavaju integritet globalnih lanaca snabdevanja i pomorske trgovine uopšte - piše u izjavi.

U njoj se eksplicitno ne navodi ovaj ključni plovni put, ali se poziva na "saradnju u pomorskoj infrastrukturi, poput luka, koja treba da se zasniva na tržišnim principima i komercijalnim principima kako bi se izbegla politizacija i preterano naglašavanje bezbednosnih pitanja".

Si i Putin u zajedničkoj izjavi žestoko napali američke vojne akcije bez pominjanja imena SAD

Objavljena je zajednička izjave Rusije i Kine o "produbljivanju odnosa dobrosusedstva, prijateljstva i saradnje".

U izjavi se osuđuju različiti oblici vojnog avanturizma širom sveta, a BBC navodi da se čini da se to odnosi na akcije SAD u Iranu i Venecueli u proteklih šest meseci.

Si i Putin u ovom dokumentu osuđuju "podmukle vojne udare na druge zemlje, licemerno korišćenje pregovora za prikrivanje priprema takvih udara, ubistva lidera suverenih država, destabilizaciju domaće političke situacije u ovim državama i provociranje promene režima, kao i drsko kidnapovanje nacionalnih lidera radi suđenja".

Navodi se da se takvim akcijama "grubo krše ciljevi i principi Povelje UN, norme međunarodnog prava i međunarodnih odnosa i nanosi nepopravljiva šteta temeljima svetskog poretka formiranog nakon Drugog svetskog rata".

Neverovatan susret Putina i kineskog inženjera posle 26 godina

Upravo se dešava neverovatan susret ruskog predsednika Vladimira Putina i kineskog inženjera koji se upoznao sa ruskim liderom pre 26 godina.

Nakon zagrljaja, Putin je rekao inženjeru da može posetiti Rusiju "bilo kada".

- Definitivno ću ići - odgovorio je Peng.

Njih dvojica su se upoznali u parku Beihaj u Pekingu 2000. godine, tokom Putinove prve posete Kini kao predsednika Rusije, a Peng se prisetio kako ga je Putin podigao sa ograde da bi se fotografisao.

Postignut opšti dogovor o gasovodu "Snaga Sibira 2"

Rusija i Kina su postigle opšti dogovor o gasovodu "Snaga Sibira 2", velikom projektu koji bi, ako bude završen, transportovao do 50 milijardi kubnih metara gasa godišnje u Kinu.

Putinov portparol Dmitrij Peskov rekao je novinarima da "neke nijanse još treba razjasniti", ali da "razumevanje već postoji", prema državnoj novinskoj agenciji RIA Novosti.

Konsenzus uključuje trasu cevovoda i metod izgradnje, navodno je rekao Peskov.

Nisu dati dodatni detalji ili vremenski okviri.

Očekuje se da će ovaj gasovod, nakon završetka, transportovati do 50 milijardi kubnih metara gasa godišnje do Kine, preko Mongolije, sa gasnih polja ruskog Jamala. To je oko 12% ukupne potrošnje gasa u Kini, na osnovu procena iz 2025. godine.

Sporazum je godinama bio u zastoju zbog neslaganja oko cene, prema izveštajima - ali ranije ove nedelje, izveštaji su naveli da su ruski gasni gigant Gazprom i Kineska nacionalna naftna korporacija potpisali preliminarni sporazum.

Sa ruskom ekonomijom pod sve većim pritiskom i zapadnim sankcijama koje smanjuju njene resurse, projekat će verovatno dobiti novi značaj za Rusiju. Kina je glavni trgovinski partner Rusije, a takođe i njen najveći kupac nafte i gasa.

Moguć sastanak Trampa i Putina? Dmitrij Peskov, Putinov portparol, nije isključio mogućnost sastanka između Putina i Trampa na samitu APEK (Azijsko-pacifička ekonomska saradnja) u Kini u novembru, objavila je ruska novinska agencija Interfaks.

Ušakov: Putin i Si će uz čaj razgovarati o Ukrajini, Iranu i odnosima sa SAD"

Jurij Ušakov, Putinov pomoćnik za oblast spoljne politike, kazao je ruskoj državnoj televiziji da će šef Kremlja i Si kasnije tokom privatnog sastanka uz čaj razgovarati o međunarodnim pitanjima, uključujući "Ukrajinu, Iran i odnose sa SAD".

Kineski tankeri prošli kroz Ormuski moreuz, sledi skori kraj rata u Iranu?

Kineski tankeri prošli su danas kroz Ormuski moreuz, što je kompanijama LSEG i Kpler koje prate pomorski saobraćaj pozitivan znak da sledi skori kraj rata SAD i Izraela protiv Irana.

Putin obećao neprekidno snabdevanje Kine naftom i gasom

Putin se obratio nakon Sijevog govora i kazao da je Rusija spremna da nastavi snabdevanje Kine energentima, napominjući da je trgovina između dve zemlje zaštićena od spoljnih uticaja i negativnih trendova na globalnim tržištima.

Predsednik Rusije je kazao i da je Rusija spremna da nastavi neprekidno snabdevanje Kine naftom i gasom.

- Rusija i Kina posvećene su vođenju nezavisne spoljne politike i obavljaju stabilizujućih uloga na međunarodnoj sceni - kazao je Putin.

BBC prenosi da su dvojica predsednika nakon obraćanja napustili konferenciju za medije bez odgovaranja na pitanja novinara.

Ruski mediji su objavili da su dvojica predsednika potpisala i deklaraciju o "multipolarnom svetskom poretku".

Si: Kina i Rusija kao velike sile da se suprotstave siledžijstvu

Si je nakon ceremonije potpisivanja sporazuma kazao da su odnosi između Kine i Rusije nastavili da se poboljšavaju, dostigavši "najviši nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva".

On je naveo da su se dve zemlje međusobno odnosile sa poštovanjem kao ravnopravne, a bilateralne veze dostigle su "novu početnu tačku".

Predsednik Kine je rekao da dve zemlje moraju da ostanu strateška uporišta jedna drugoj, a da će takođe održavati i stratešku komunikaciju i razmenu na svim nivoima.

Si je poručio da će Peking i Moskva pojačati saradnju u oblasti veštačke inteligencije i tehnoloških inovacija.

- Kina i Rusija bi takođe trebalo čvrsto da igraju uloge odgovornih velikih sila, kako bi zaštitile međunarodnu pravdu i suprotstavile se svim jednostranom siledžijstvu i akcijama koje preokreću tok istorije - kazao je Si na kraju izlaganja.

Potpisi Sija i Putina na više od 20 sporazuma, među njima i onaj koji jača "sveobuhvatno partnerstvo" Kine i Rusije

Na ceremoniji potpisivanja sporazum Putin i Si su stavljaju potpise na više od 20 dokumenata, uključujući i onaj kojim se dodatno jača "sveobuhvatno partnerstvo i strateška interakcija" dve zemlje.

Kineski predsednik Si Đinping i ruski predsednik Vladimir Putin potpisali sporazume o saradnji dve zemlje nakon sastanka u Peking

Si i Putin su potpisali i zajedničku izjavu o daljem jačanju strateške koordinacije između Kine i Rusije i "produbljivanju dobrosusedske i prijateljske saradnje".

Očekuje se da će sada potpisati i dokumente o nizu drugih pitanja, uključujući sporazume o trgovini, tehnološkoj saradnji, inetelektualnoj svojini i naučnim istraživanjima.

Izjave Sija i Putina sa "šireg formata"

Izveštač BBC javlja da su do novinare stigle i izjave sa "sastankom širokog formata" između Sija i Putina, uz učešće delegacija obe zemlje.

Ovaj sastanak je pomeren za skoro sat vremena u odnosu na prvobitni program.

Kineski državni mediji izveštavaju da je Putin kazao Siju da su njihovi "razgovori bili značajni" i da je "partnerstvo Rusije i Kine za primer", kao i da je njihov "cilj dobrobit Rusije i kineskog naroda".

Si je rekao Putinu da su "odnosi Kine i Rusije ušli u novu fazu većeg napretka i bržeg razvoja".

Predsednik Rusije je poručio kineskom kolegi da će "razvijati (bilateralnu) saradnju" i "raditi na međunarodnim platformama", verovatno misleći na organizacije poput BRIKS, gde su njihove dve zemlje osnivači.

Sastanak završen nakon 15-ak minuta, sledi "širi format" i susret šefova diplomatija

Kratak sastanak između Putina, Sija i njihovih timova je završen nakon 15-minuta.

Nakon ovoga sledi "sastanak širokog formata" sa delegacijama obe zemlje, kakav je tokom bilateralnih razgovora šefa kineske države s američkim predsednikom Donaldom Trampom trajao skoro dva sata.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov će takođe imati odvojene razgovarati sa kineskim kolegom Vang Jijem.

Putin pozvao Sija da poseti Rusiju, predsednik Kine upozorio na "složenu i nestabilnu" međunarodnu situaciju, "sa jednostranom hegemonijom koja je sveprisutna"

Putin je pozvao Sija da poseti Rusiju naredne godine i dodao da odnosi Pekinga i Moskve "pomažu globalnoj stabilnosti".

Kineski državni mediji su preneli da je Si kazao Putinu da je razlog zašto su odnosi dve zemlje dostigli ovaj nivo taj što su one bile u stanju da "kontinuirano produbljuju međusobno političko poverenje i stratešku saradnju".

Predsednik Kine je trenutnu međunarodnu situaciju ocenio kao "složenu i nestabilnu, sa jednostranom hegemonijom koja je sveprisutna".

- Kao stalne članice Saveta bezbednosti UN i važne svetske sile Kina i Rusija treba da usvoje dugoročni strateški stav i sarađuju kako bi izgradile pravedniji i ravnopravniji sistem globalnog upravljanja - rekao je Si.

Prva obraćanja Sija i Putina na sastanku

Na početku sastanka kineske i ruske delegacije Si je kazao Putinu da njihove dve zemlje treba da se međusobno pomažu u razvoju i revitalizaciji.

Putin je u prvom obraćanju rekao da su odnosi Rusije i Kine na nivou kakav nije zabeležen nikada ranije.

On je ocenio da ti odnosi "pokazuju dobru dinamiku" i dodao da Rusija ostaje "pouzdanni dobavljač energenata" u vreme krize na Bliskom istoku.

Putin stigao ispred Velike dvorane naroda, Si ga dočekao

Putinov automobil stigao je pred Veliku dvoranu naroda u Pekingu, gde ga je dočekala počasna straža kineske vojske i obilje zastava Rusije i Kine.

Si je sišao niz stepenice kako bi dočekao ruskog predsednika i poželeo mu dobrodošlicu.

Nakon intoniranja himni dve zemlje njih dvojica su ušla unutra i započeli bilateralne razgovore.

Šta je danas na programu?

- Bilateralni razgovori Putina sa Sijem i širom kineskom delegacijom, nakon čega sledi ceremonija potpisivanja dokumenata

- Zajednička izjava o "daljem jačanju strateške saradnje"

- Sastanak sa kineskim inženjerom koji je bio dete kada ga je Putin upoznao

- Sastanak sa kineskim premijerom Li Ćijangom

- Prisustvovanje izložbi fotografija sa Sijem o rusko-kineskim vezama

- Večernji prijem

- Razgovor sa Sijem uz čaj

Autor: A.A.