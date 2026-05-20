Evropa na meti hibridnog pritiska: Šta se krije iza ruskih pretnji Baltiku?

Oštra retorika i podizanje tenzija na relaciji Moskva–Brisel dobili su svoj novi epilog. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen reagovala je izuzetno direktno na poslednje javne pretnje koje je Rusija uputila Estoniji, Letoniji i Litvaniji, poručivši da su takvi pritisci potpuno neprihvatljivi.

U diplomatskim krugovima ovakav istup se tumači kao povlačenje jasne crvene linije, pošto je šefica Evropske komisije nedvosmisleno naglasila da se svaka pretnja upućena bilo kojoj državi članici automatski smatra pretnjom za celu Evropsku uniju.

U pozadini ovih političkih poruka krije se mnogo složenija situacija na samom terenu. Fon der Lajen je prst krivice za ugrožavanje bezbednosti na istočnom krilu Unije direktno uputila ka Moskvi i Minsku, držeći ih odgovornim za učestale incidente sa dronovima koji ugrožavaju civilni prostor. Odgovor Brisela će, kako ona najavljuje, biti pre svega jedinstven i usmeren na kontinuirano jačanje kolektivne odbrane i podizanje borbene spremnosti na svim nivoima.

Međutim, paralelno sa vojnim i diplomatskim manevrima, vodi se i tihi, ali izuzetno intenzivan informativni rat. Najnoviji podaci koje je prikupio i analizirao Centar za strateške komunikacije pokazuju da se javni prostor preplavljuje koordinisanim narativima čiji je cilj da se Baltik prikaže kao direktan saučesnik u ratu, a sama Ukrajina kao nekontrolisana bezbednosna pretnja za sopstvene saveznike.

Koliko je ta mašinerija brza govori podatak Centra da je u samo jednom danu, 19. maja, kroz stotine detektovanih kanala koji redovno plasiraju manipulativni sadržaj, zabeleženo čak oko 8.400 materijala fokusiranih na Ukrajinu.

Kada se ti podaci ogole, stručnjaci Centra uočavaju nekoliko jasnih smernica. Najveći deo tih objava, više od sedam stotina, pokušava da ubedi javnost da su baltičke zemlje prešle liniju neutralnosti. U tom kontekstu su plasirane tvrdnje ruskih državnih struktura da je Letonija navodno ustupila svoju teritoriju Ukrajincima za lansiranje dronova ka Rusiji. Na sličan način je tretirana i izjava litvanskih diplomata o potencijalnim udarima na vojne ciljeve u Kalinjingradu, što je u informacionom prostoru odmah preoblikovano u tezu da NATO svesno izaziva direktnu eskalaciju sukoba.

Drugi krak ove operacije, kako se navodi u izveštaju, oslanja se na stvaranje straha među samim Evropljanima. Kroz stotine tekstova provlači se priča o navodno haotičnoj i neproverenoj upotrebi ukrajinskog naoružanja, gde se incidenti poput presretanja drona u Estoniji ili apeli iz Grčke da se ukrajinska plovila bez posade sklone sa njenih obala, koriste kao dokaz da Kijev postaje prevelik bezbednosni rizik za Evropu.

Konačno, analiza Centra za strateške komunikacije mapira i treći važan pravac, a to je stvaranje privida da je Rusija preuzela potpunu stratešku inicijativu na frontu. Za to se često koriste selektivno izvučeni delovi zvaničnih dokumenata, poput izveštaja Pentagona američkom Kongresu. Krajnji cilj ovog narativa jeste da se javnosti nametne utisak kako su pregovori u zastoju isključivo zbog tvrdoglavosti Kijeva i njegovog odbijanja da pristane na teritorijalne ustupke.

Sve ovo ukazuje da su pretnje o kojima govori Ursula fon der Lajen samo vrh ledenog brega. Pravi izazov za Evropu u narednom periodu neće biti samo odbrana njenih fizičkih granica na istoku, već i sposobnost da se odbrani od informacionih operacija koje duboko prodiru u javno mnjenje država članica.