SKANDAL TRESE IZRAEL! Ministar nacionalne bezbednosti ismevao zarobljenike dok su KLEČALI PRED NJIM: Netanjahu pobesneo, pa naložio da se OVO hitno uradi

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu osudio je danas ministra nacionalne bezbednosti Itamara Ben-Gvira zbog objavljivanja snimka na kojem se ruga pritvorenim aktivistima flotile za Gazu i dodao da je naložio da oni budu što pre deportovani.

"Izrael ima puno pravo da spreči provokativne flotile pristalica terorističkog Hamasa da uđu u naše teritorijalne vode i stignu do Gaze. Međutim, način na koji je ministar Ben Gvir postupao prema aktivistima flotile nije u skladu sa vrednostima i normama Izraela", rekao je Netanjahu, prenosi Tajms of Izrael.

On je kazao da je naložio nadležnim organima da provokatori budu deportovani što pre.

Krajnje desničarski izraelski ministar viđen je u video-snimcima kako se ruga aktivistima koji su imali poveze na očima i bili primorani da kleče pred njim, dok im je govorio: "Dobro došli u Izrael, mi smo gospodari ove kuće".

Reagovao i francuski ministar spoljnih poslova

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro izjavio je ranije danas da je pozvao izraelskog ambasadora u Parizu na razgovor nakon objavljivanja snimka na kojem se vidi kako izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir ismeva pritvorene aktiviste flotile koja je putovala za Gazu.

I vlada Italije saopštila je da je postupanje Izraela prema aktivistima flotile koji su pokušali da dopreme pomoć Gazi neprihvatljivo i da će zbog toga pozvati izraelskog ambasadora u Rimu na razgovor.

Brodovi flotile Global Sumud isplovili su u četvrtak sa juga Turske po treći put, nakon što je Izrael prethodne misije presreo u međunarodnim vodama.

Global Sumud flotila saopštila je juče da je svih 50 brodova iz flotile presretnuto u istočnom Mediteranu, kao i da je privedeno 428 učesnika iz više od 40 zemalja.

Autor: Iva Besarabić