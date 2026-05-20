AKTUELNO

Svet

'VRIŠTALA JE DA UMRE' Ovo je Albanka koja je izašla iz kola na Menhetnu, upala u šaht i POGINULA

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Marvin Pfeiffer ||

Bizarna smrt na Menhetnu u centru Njujorka dobila je nastavak. Žena koja je izašla iz kola i posle par koraka upala u šaht i poginula zapravo je Albanka Donika Gocaj (56).

O tragičnom događaju ranije su izvestili brojni američki mediji. Prema rečima svedoka, žena je izašla iz automobila i samo nekoliko sekundi kasnije nestala u otvorenom električnom šahtu, dubokom oko 3 metra, koji pripada kompaniji Kon Edison.

"Zatvorila je vrata automobila i napravila korak napred. Odjednom je nestala", rekao je svedok Karlton Vud, prenosi Botasot.

Rekao je da je nekoliko građana odmah pokušalo da pomogne ženi dok su čekali da stignu ekipe hitne pomoći. Prema njegovim rečima, neko je doneo i male merdevine, ali je dubina šahta onemogućila njeno izvlačenje.

"Vrištala je da umire", rekao je svedok.

Tešku akciju spasavanja organizovali su vatrogasci FDN, koji su koristili merdevine da uđu u bunar. Kada je izvučena, Donike Gocaj je bila bez svesti i nije pokazivala znake života. Hitno je prevezena u bolnicu, gde je proglašena mrtvom.

Autor: Iva Besarabić

#Amerika

#Policija

#SAD

#Tragedija

#šahta

#Žena

POVEZANE VESTI

Hronika

TRAGEDIJA U LAZAREVCU! Osoba pala u šaht i stradala! U toku je izvlačenje tela

Hronika

'Majka sa detetom u kolicima upala u šaht' Incident u Novom Sadu, građani pohitali da pomognu

Svet

Tragična smrt mlade Italijanke! Upala u okno lifta i poginula, njeno telo pronašao otac - Na dan smrti objavila jezivu poruku: Kao da je znala!

Hronika

MNOGO PROPUSTA U ISTRAZI! Za smrt devojke (19) koja je poginula tokom parasejlinga u Budvi na kraju nije kriv niko?!

Hronika

Pijana Nišlijka bežala od policije pa upala u šaht: Vatrogasci je jedva izvukli

Hronika

Ovo je Ema (17) iz Lazarevca koja je poginula u TEŠKOJ NESREĆI: Brza vožnja je koštala života, usmrtio je vršnjak