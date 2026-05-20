'VRIŠTALA JE DA UMRE' Ovo je Albanka koja je izašla iz kola na Menhetnu, upala u šaht i POGINULA

Bizarna smrt na Menhetnu u centru Njujorka dobila je nastavak. Žena koja je izašla iz kola i posle par koraka upala u šaht i poginula zapravo je Albanka Donika Gocaj (56).

O tragičnom događaju ranije su izvestili brojni američki mediji. Prema rečima svedoka, žena je izašla iz automobila i samo nekoliko sekundi kasnije nestala u otvorenom električnom šahtu, dubokom oko 3 metra, koji pripada kompaniji Kon Edison.

"Zatvorila je vrata automobila i napravila korak napred. Odjednom je nestala", rekao je svedok Karlton Vud, prenosi Botasot.

Medical examiner breaks down excruciating cause of death from falling in NYC manhole - following mom Donike Gocaj's tragic death https://t.co/TNR8ENxOTm pic.twitter.com/fb5VsM0foC — New York Post (@nypost) 19. мај 2026.

Rekao je da je nekoliko građana odmah pokušalo da pomogne ženi dok su čekali da stignu ekipe hitne pomoći. Prema njegovim rečima, neko je doneo i male merdevine, ali je dubina šahta onemogućila njeno izvlačenje.

"Vrištala je da umire", rekao je svedok.

Tešku akciju spasavanja organizovali su vatrogasci FDN, koji su koristili merdevine da uđu u bunar. Kada je izvučena, Donike Gocaj je bila bez svesti i nije pokazivala znake života. Hitno je prevezena u bolnicu, gde je proglašena mrtvom.

Autor: Iva Besarabić