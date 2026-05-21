TAJNI PLAN PROPAO PRVOG DANA! Izrael i Tramp hteli da postave OVOG čoveka na čelo Irana nakon ubistva Hameneija, a onda je usledio šok!

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ušao je u žestok klinč sa Donaldom Trampom tokom dramatičnog i dugog telefonskog razgovora koji je izraelskog lidera ostavio u stanju "potpunog rastrojstva i besa", ekskluzivno saznaje Daily Mail.

Dvojica lidera su obavila izuzetno težak i dugotrajan razgovor tokom kojeg je došlo do ozbiljnog neslaganja oko daljeg toka rata u Iranu. Prema izveštajima izraelskog Kanala 12, Netanjahu sve više sumnja da dalji pregovori sa Teheranom mogu doneti mirovni sporazum i zahteva hitan nastavak vojnih udara.

Sa druge strane, Tramp želi da izvrši maksimalan pritisak kako bi se postigao dogovor prema kojem Iran trajno napušta svoj nuklearni program, pre nego što se uopšte razmotri povratak ratnim dejstvima.

Izvor blizak portalu Axios naveo je da je izraelski ambasador u Vašingtonu obavestio američke kongresmene da je Netanjahu izuzetno zabrinut, slikovito opisavši da je premijeru "kosa gorela od besa" nakon razgovora sa Trampom.

Tramp poručio: "Netanjahu će uraditi šta god ja želim"



Dok se tenzije iza kulisa usijavaju, Tramp javno šalje drugačije poruke. Govoreći na Akademiji obalske straže, američki predsednik je istakao da je spreman da pokrene rat ako pregovori propadnu, ali da je i dalje uveren u dogovor.

"Jedino pitanje je da li idemo tamo da završimo posao ili će oni potpisati dokument. Videćemo šta će se desiti", rekao je Tramp, dodajući da su SAD i Iran "na samoj ivici" između sporazuma i nastavka rata. On je takođe samouvereno izjavio da će Netanjahu "uraditi šta god on želi od njega", uprkos burnom razgovoru.

Otkriven strogo čuvani tajni plan: Hteli da postave novog vođu Irana?

Ova svađa usledila je samo nekoliko sati nakon što je New York Times otkrio strogo čuvanu tajnu: Izrael je, uz Trampovo odobrenje, ušao u ovaj rat sa neverovatno smelim planom. Ideja je bila da se tvrdolinijaš i bivši predsednik Mahmud Ahmadinežad postavi kao novi lider Irana, odmah nakon što je ajatolah Ali Hamenei ubijen u uvodnim vazdušnim udarima.

Međutim, ovaj plan se srušio već prvog dana. Ahmadinežad je ranjen u izraelskom napadu na njegovu kuću u Teheranu (koji je zapravo bio osmišljen da ga oslobodi iz kućnog pritvora) i od tada ga niko nije video.

Iran uzvraća udarac i preti kataklizmom

Dok posrednici poput Pakistana, Katara, Saudijske Arabije, Turske i Egipta pokušavaju da približe stavove, Iranska revolucionarna garda (IRGC) uputila je jezivo upozorenje Zapadu.

"Ako se agresija na Iran ponovi, obećani regionalni rat će se ovog puta proširiti daleko izvan granica regiona, a naši razorni udarci će vas smrviti", navodi se u saopštenju Garde, uz napomenu da Teheran još uvek nije upotrebio ni delić svojih vojnih kapaciteta.

Tramp je Teheranu dao rok od svega nekoliko dana (pominjući petak, subotu ili nedelju) da pristane na uslove, pre nego što naredi "novi veliki udar". Sa druge strane, Tramp se suočava sa ogromnim pritiskom kod kuće zbog rekordnih cena goriva i blokade Ormuskog prolaza, koji je ključan za globalno snabdevanje naftom, zbog čega mu rejting pred predstojeće novembarske izbore vrtoglavo pada.

Autor: D.S.