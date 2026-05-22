Dok se Jermenija sprema za ključne parlamentarne izbore zakazane za 7. jun, politička scena u Jerevanu postala je poprište žestokog geopolitičkog sukoba.

Nakon neuspeha u Moldaviji i Mađarskoj, zvanična Moskva je, prema detaljnom istraživanju nezavisnog istraživačkog medija The Insider, mobilisala kompletan obaveštajni i diplomatski aparat sa jednim jasnim ciljem: zaustaviti prozapadni zaokret aktuelnog premijera Nikola Pašinjana.

Pašinjanova partija „Građanski ugovor“ nalazi se pod nezapamćenim pritiskom. Zamrzavanje učešća Jermenije u ODKB-u (Organizaciji dogovora o kolektivnoj bezbednosti), otvoreno koketiranje sa Evropskom unijom i sve bliže bezbednosne veze sa Vašingtonom upalili su crveni alarm u Kremlju. Jermenija se sada suočava sa hibridnom kampanjom u kojoj glavne uloge igraju ruske tajne službe – SVR, FSB i GRU.

Nova Uprava u Kremlju i „Teška artiljerija“ obaveštajaca

Prema dokumentima do kojih je došao The Insider, strategijom i propagandnom mašinerijom protiv Pašinjana direktno rukovodi novoformirana Predsednička uprava za strateško partnerstvo i saradnju (USSP), koja je zamenila staru direkciju Dmitrija Kozaka nakon fijaska u Moldaviji. Na čelu ove strukture nalazi se Vadim Titov, čovek iz nuklearnog sektora (bivši funkcioner „Rosatoma“) i bliski saradnik uticajnog Sergeja Kirijenka.Međutim, ključne konce na terenu vuku operativci sa ozbiljnim vojnim i obaveštajnim biografijama poput Valerij Černišova šefa odeljenja unutar uprave i bivši predavač osnova sabotaže i diverzija u tajnoj vojnoj jedinici GRU-a br. 36360 i Dmitrij Avanesova pukovnika i zamenika Černišova, školovan na Akademiji strateških raketnih snaga, sa specijalizacijom u FSB-u za analizu i prognoze nacionalne bezbednosti. Ova dvojica zvaničnika, kako navode izvori, redovno posećuju Jerevan gde koordiniraju rad sa jermenskom opozicijom, dok ruski zamenik premijera Aleksej Overčuk paralelno vrši ekonomski pritisak, javno upozoravajući Jerevan na „katastrofalne posledice“ prekidanja veza sa Rusijom.

Špijunska mreža u Jerevanu: Trgovinski predstavnik koji to nije

Istraživanje donosi i konkretna imena unutar same ruske ambasade u Jermeniji. Na vrhu piramide je Aleksej Mišljavkin, zvanično naveden kao trgovinski predstavnik Rusije. Međutim, The Insider otkriva da je Mišljavkin zapravo glavni rezident ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR) u zemlji.Unutar moskovskih obaveštajnih krugova, premijer Pašinjan je dobio operativno kodno ime „Boroda“ (Brada), a Mišljavkinov primarni zadatak je prikupljanje kompromitujućeg materijala protiv jermenskog lidera.Pored njega, u ambasadi aktivno deluje i Prvi sekretar Sergej Kučeruk, zapravo kadar Vojno-kontraobaveštajnog odeljenja FSB-a. Prema izvorima iz bezbednosnih struktura, Kučeruk vodi operaciju čija je direktna meta Kristine Grigorjan, šefica novoformirane jermenske Spoljne obaveštajne službe. Jermenija je odbila da svoje kadrove školuje u Moskvi, izabravši umesto toga saradnju sa američkom CIA-om, što je izazvalo bes ruske službe koja sada intenzivno kopa po privatnom životu jermenske zvaničnice.Takođe, u igri je i ataše Aleksandar Gladiščuk, stručnjak za geoprostorne informacije i visokoprecizno oružje, koji je prebačen u Jerevan odmah nakon sukoba u Nagorno-Karabahu, a ranije je mapirao NATO objekte po Belgiji.

Novac, „meka moć“ i pranje biografija

Pored obaveštajnog rada, Moskva ulaže ogroman novac u propagandu i prokremljske fondove (poput fonda Gorčakov i Lazarev kluba). Posebno je zanimljivo imenovanje Igora Čajke, sina bivšeg državnog tužioca Rusije, na čelo „Rosotrudničestva“ (Agencije za humanitarnu saradnju). Igor Čajka, koji se nalazi pod sankcijama SAD i EU, označen je kao ključna figura preko koje je tekao novac za finansiranje proruske opozicije tokom nedavnih izbora u Moldaviji. Njegov dolazak na čelo agencije u Jerevanu jasno ukazuje na promenu strategije – kraj „diplomatije sa balalajkama“ i prelazak na direktno finansijsko uplitanje u izborni proces.

U međuvremenu, jermenske bezbednosne službe već su upozorile javnost da Moskva vrši ogroman pritisak na jermensku dijasporu u Rusiji (koja broji preko milion ljudi) kako bi uticala na ishod glasanja. Sa druge strane, rusko Ministarstvo spoljnih poslova je ekspresno odbacilo ove navode, nazvavši izveštaj The Insider-a „provokacijom zapadnih kuratora“ koja ima za cilj zastrašivanje javnosti.Bilo kako bilo, 7. jun će za Jermeniju biti mnogo više od običnih izbora – biće to referendum o tome da li država definitivno okreće leđa Moskvi ili ponovo pada pod njen direktan uticaj.