U globalnoj ekonomiji, kretanja na berzama često služe kao ogledalo širih makroekonomskih kretanja i raspoloženja investitora.

Nedavni kontrasti zabeleženi na finansijskim tržištima u Istočnoj Aziji ponovo su pokrenuli stručne rasprave o dinamici i izazovima dva različita ekonomska sistema koji funkcionišu na srodnim prostorima.

Dok se kontinentalna Kina trenutno suočava sa složenim procesom tranzicije i strukturnog prilagođavanja svoje ogromne ekonomije, Tajvan beleži visok nivo stabilnosti vođen prvenstveno globalnom tražnjom za naprednim tehnologijama. Finansijski podaci iz jedne od nedavnih sesija plastično ilustruju ovu razliku: dok je kinesko tržište akcija zabeležilo značajan odliv kapitala od procenjenih 2 biliona juana (RMB), tajvanski indeks se zadržao na svega 1 do 2 procenta pada od svog istorijskog maksimuma.

Izazovi stabilizacije na berzama u Šangaju i Šenženu

Glavni kineski indeks, Shanghai Composite, zabeležio je pad od 2,04%, zatvorivši trgovanje na 4.077 poena, dok je Shenzhen Component oslabio za 2,07%. Ovaj pad je prvenstveno bio vođen opreznijim stavom investitora i korekcijama cena u tehnološkom i nekretninskom sektoru.

Ekonomski analitičari ukazuju da ovi trendovi nisu proizvod trenutnog raspoloženja, već refleksija dubljih makroekonomskih kretanja sa kojima se Peking bori od početka 2021. godine, od kada su berze zabeležile korekciju ukupne vrednosti od preko 6 biliona dolara zbog tranzicija tržišta nekretnina nakon decenija ekspanzije, kineske vlasti sprovode kontrolisano hlađenje i restrukturiranje sektora nekretnina kako bi smanjile sistemske rizike. Drugi je uticaj domaće tražnje i demografija kao Izazovi poput pritiska deflacije i usporavanja zapošljavanja među mlađom populacijom utiču na nivo domaće potrošnje, što se direktno odražava na korporativne zarade.

Tajvanski tehnološki zamajac i ekonomska metrika

Na drugoj strani moreuza, Tajvan prolazi kroz period snažnog ekonomskog zamajca koji prevazilazi ranije regionalne projekcije. BDP po glavi stanovnika na ostrvu sada premašuje 33.000 dolara, što je statistički oko 2,5 puta više u odnosu na opšti prosek kontinentalne Kine, prvenstveno zbog visoke koncentracije industrije poluprovodnika i mikročipova koji su ključni za globalno tržište veštačke inteligencije.Decenijama je ekonomski uspeh kontinentalne Kine i brza modernizacija njenih megapolisa bio glavni argument privlačnosti za investitore sa Tajvana. Međutim, trenutni podaci pokazuju da je visokotehnološki sektor na samom ostrvuuspeo da razvije sopstvenu, visokootpornu ekonomsku bazu koja u ovom trenutku pruža bolje performanse

Geopolitički pritisci umesto ekonomskog nadmetanja

U situaciji kada ekonomski argumenti i ekonomska privlačnost više nisu primarni faktor zbližavanja, posmatrači primećuju promenu u pristupu Pekinga. Umesto isključivo tržišnog nadmetanja, fokus se delimično pomerio ka merama političkog i vojnog pritiska, što uključuje učestalije manevre u vazdušnom prostoru oko ostrva, diplomatsko uslovljavanje i restrikcije za kompanije koje posluju na oba tržišta. Različiti pogledi na upravljanje ponovo izazivaju debate.Uspeh Tajvana kao napredne ekonomije koja se oslanja na demokratske institucije otvara važno pitanje na međunarodnoj sceni. On predstavlja alternativni model razvoja koji u praksi pokazuje da društva sa sličnim kulturnim nasleđem mogu postići visok nivo visokotehnološkog prosperiteta i bez centralizovanog, autoritarnog modela upravljanja kakav primenjuje Peking.

Upravo zbog toga, održavanje stabilnosti tajvanskog finansijskog tržišta blizu istorijskog maksimuma nije samo ekonomska vest, već i snažan argument u raspravama o tome koji institucionalni okvir nudi dugoročniju stabilnost u modernom dobu.