Nemački bračni par osumnjičen za dugogodišnju špijunažu u korist Kine

Nemačke vlasti uhapsile su bračni par, identifikovan kao Ksujedžun C. (Xuejun C.) i Hua S. (Hua S.), pod osnovanom sumnjom da su godinama sprovodili špijunske aktivnosti u korist obaveštajne službe Narodne Republike Kine.

Hapšenje, koje je izvedeno u Minhenu, predstavlja najnoviji u nizu slučajeva koji ukazuju na pojačane napore stranih obaveštajnih službi da dođu do osetljivih tehnoloških podataka u Nemačkoj. Prema navodima Federalnog tužilaštva, osumnjičeni – koji su nemački državljani – terete se za višegodišnje prikupljanje poverljivih informacija iz sektora visoke tehnologije, s posebnim fokusom na vojne aplikacije.stražitelji su otkrili sofisticiranu mrežu koju je par koristio kako bi se približio nemačkim naučnicima i stručnjacima. U njihovom fokusu bile su ključne industrijske i akademske grane:

Vazduhoplovstvo i aeronautika

Informacione tehnologije (IT)

Veštačka inteligencija (AI)

Osumnjičeni su se, prema izveštajima tužilaštva, najčešće predstavljali kao prevodioci ili zaposleni u automobilskoj industriji. Pod ovim paravanom uspevali su da uspostave kontakte sa profesorima na prestižnim nemačkim univerzitetima i istraživačima u vodećim institutima.

Ključni element njihove operacije bila je manipulacija: naučnicima su nudili honorarno angažovanje i plaćena predavanja u Kini. Iako su naučnicima obećavali nastupe pred „civilnom publikom“, vlasti navode da su ih zapravo dovodili pred predstavnike kineskih državnih kompanija iz sektora naoružanja i odbrambene industrije, gde su od njih izvlačili osetljive informacije i tehnička znanja. Ovaj slučaj, koji je potresao nemačku naučnu zajednicu, dolazi u trenutku kada se Nemačka suočava sa sve većim brojem bezbednosnih izazova. Nemačke obaveštajne službe već mesecima upozoravaju na intenziviranje agresivnih hibridnih operacija usmerenih ka evropskoj industrijskoj i tehnološkoj bazi.

„Ovo bi moglo biti samo vrh ledenog brega“, ocenjuju bezbednosni analitičari, podsećajući na seriju nedavnih hapšenja povezanih sa špijunažom u korist Rusije i Kine. Pored privedenog para, nemački istražitelji trenutno ispituju još deset osoba koje nisu osumnjičene za krivična dela, ali su potencijalni svedoci u ovom obimnom slučaju, u Berlinu, Minhenu i drugim delovima zemlje.

Ovaj slučaj dodatno podgreva debatu u Nemačkoj o tome na koji način zaštititi univerzitetsku autonomiju i istraživačke projekte od zloupotrebe, s obzirom na to da se saradnja sa inostranim partnerima često koristi kao paravan za krađu intelektualne svojine i transfer tehnologije sa vojnim potencijalom.

Bračni par se nalazi u pritvoru, dok policija nastavlja pretres njihovih domova i radnih mesta u potrazi za dodatnim dokazima koji bi mogli rasvetliti pun obim ove špijunske mreže.

