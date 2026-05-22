U potezu koji šalje jasnu poruku Moskvi, vlada Ujedinjenog Kraljevstva objavila je početkom ove nedelje novi, opsežan paket sankcija usmerenih protiv čak 85 pojedinaca i organizacija.

Na meti britanskih vlasti našla se mreža odgovorna za agresivne kampanje dezinformacija, sa posebnim fokusom na pokušaje destabilizacije predstojećih parlamentarnih izbora u Jermeniji, zakazanih za 7. jun 2026. godine.

"Agencija za društveni dizajn" pod lupom

U srcu britanske istrage našla se "Agencija za društveni dizajn" (Social Design Agency – SDA). Prema navodima Londona, ova organizacija nije samo obična firma za odnose sa javnošću, već oruđe ruske predsedničke administracije čiji je zadatak "informaciono ratovanje". Britanski obaveštajni podaci ukazuju da je SDA direktno finansirana iz državnog budžeta kako bi širila obmanjujuće narative koji podrivaju demokratiju i slabe podršku Ukrajini na globalnom nivou.

Što se tiče Jermenije, strategija je bila perfidna: kroz koordinisane onlajn mreže, SDA je pokušala da izgradi proruske organizacije i izvrši pritisak na javno mnjenje kako bi se vlast u Jerevanu promenila u korist figura naklonjenih Kremlju. Uz njih, na listi sankcionisanih našla se i organizacija "ANO Dialog", za koju se veruje da je blisko sarađivala sa ruskim obaveštajnim službama na planiranju operacija usmerenih na jermensku unutrašnju politiku.

Od "ratnika" do propagandePored izbornih manipulacija, britanski paket sankcija obuhvatio je i aktere odgovorne za neke od najosetljivijih tema trenutnog sukoba – postupanje prema ukrajinskoj deci. Sankcionisane su osobe i entiteti uključeni u prinudnu deportaciju i ideološku indoktrinaciju najmlađih, uključujući i ozloglašeni "Centar ratnik" (Warrior Centre). U ovim kampovima, deca su podvrgnuta vojnoj obuci i izložena pro-kremaljskoj ideologiji, što London vidi kao jasan pokušaj brisanja njihovog nacionalnog identiteta.

Britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper bila je vrlo direktna povodom ove odluke:

"Ujedinjeno Kraljevstvo neće stajati po strani dok Putin pokušava da seje laži i širi pro-kremaljske narative u inostranstvu. Današnje sankcije su snažan korak ka raskrinkavanju dubine do koje je Rusija spremna da ide kako bi potkopala demokratiju."

Zašto je ovo važno za Jermeniju?Jermenija se trenutno nalazi na prekretnici. Dok se priprema za izbore 7. juna, zemlja balansira između složenih regionalnih odnosa i želje za suverenijim putem. Britanski potez nije samo simboličan – zamrzavanje imovine i zabrane putovanja za 85 ključnih operativaca otežaće funkcionisanje ove "mašinerije laži".

Dok se pritisak međunarodne zajednice pojačava, ostaje da se vidi kako će ovaj udarac uticati na intenzitet ruskih operacija u Jermeniji. Ipak, jedna stvar je jasna: era u kojoj su ovakve kampanje prolazile ispod radara, bez jasnog imenovanja krivaca, definitivno se bliži kraju. London je ovim potezom jasno stavio do znanja da su hibridni napadi na demokratske procese postali crvena linija koja se više ne može nekažnjeno prelaziti.