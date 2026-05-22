AMERIČKI KOMANDANT NA UDARU! LJUDI U ŠOKU - ŠTA JE OVO? Dobro pogledajte kako izgleda, nižu se TEORIJE ZAVERE! 'Šta mu je ovo sa vratom' (VIDEO)

Bivši zamenik komandanta Centralne komande SAD i penzionisani pripadnik Mornaričkih foka, Robert Harvard, postao je preko noći viralni hit na društvenim mrežama, ne zbog svoje vojne analize, već zbog neverovatno neobičnog pojavljivanja pred kamerama Foks njuza.

Harvard je gostovao u studiju poznate američke televizijske stanice kako bi ponudio stručnu analizu o američko-iranskim odnosima. Tokom intervjua, ozbiljno je protumačio strategiju ekonomske blokade, sankcija i iranskog nuklearnog programa, ističući da Vašington drži i vreme i političke karte u svojim rukama, i da je cilj da se Teheran natera na potpunu kapitulaciju.

Međutim, ozbiljna geopolitička tema pala je u drugi plan u trenutku kada su gledaoci primetili bizaran detalj na admiralovom vratu.

Hiperrealistična maska ili loš filter?

Ubrzo nakon emitovanja, internet je preplavljen snimcima koji jasno prikazuju zadebljanje i neobičnu liniju na Harvardovom vratu, koja vizuelno neodoljivo podseća na ivicu silikonske maske.



Korisnici društvenih mreža odmah su razvili brojne teorije zavere, a mnogi su uvereni da u studiju uopšte ne sedi pravi Harvard, već glumac sa hiperrealističnom silikonskom maskom preko lica i vrata.

- Izgleda identično kao onaj viralni video Džima Kerija za koji su svi tvrdili da nosi masku. Šta se dešava sa njegovim licem i vratom?, pitao se jedan korisnik X-a, dok su drugi delili fotografije admirala snimljene samo mesec dana razmaka, ukazujući na navodne razlike u obliku njegovih ušiju.

Dok teoretičari zavere tvrde da "svetske sile testiraju tehnologiju prerušavanja", oni racionalniji su ponudili mnogo prizemnija objašnjenja.

Prema njima, to je kombinacija teške studijske šminke koja se nije dobro uklopila sa kožom, agresivnog TV osvetljenja ili, kao što je danas najčešće, digitalnog filtera za podmlađivanje lica pomoću veštačke inteligencije koji je jednostavno otkazao u predelu vrata tokom prenosa uživo.

Uzgred, Robert Harvard mlađi važi za jednog od najodlikovanijih oficira SEAL-a u istoriji američke vojske, koji je vodio specijalne operacije u Avganistanu i Iraku nakon 11. septembra, pa je ceo ovaj vizuelni incident izazvao još veći šok i nevericu u američkoj javnosti, zaključuje Tajms of Indija.

Autor: D.Bošković