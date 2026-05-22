AKTUELNO

Svet

TRAMPA NAPUSTILA NAJVAŽNIJA SARADNICA: Direktorka Nacionalne obaveštajne službe SAD podnela ostavku!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Njenom ostavkom se završava buran mandat tokom kojeg je uglavnom bila isključena iz operacija predsednika Trampa u oblasti nacionalne bezbednosti, uključujući operacije u Venecueli i Iranu.

Donald Tramp, predsednik SAD ostao je bez još jedne saradnice.

Tulsi Gabard je podnela ostavku na mesto direktorke Nacionalne obaveštajne službe.

Kako su ranije preneli američki mediji Tulsi Gabard je bila pod velikim pritiskom američkog predsednika.

Njenom ostavkom se završava buran mandat tokom kojeg je uglavnom bila isključena iz operacija predsednika Trampa u oblasti nacionalne bezbednosti, uključujući operacije u Venecueli i Iranu.


Gabard je rekla saradnicima da odlazi jer je njenom mužu dijagnostikovan težak oblik raka, rekli su ljudi upoznati sa situacijom. Gabard je udata od 2015. godine za Abrahama Vilijamsa.

CBS News je preneo da je Gabardova tokom sastanka u Ovalnom kabinetu rekla Trampu da će se povući iz njegovog kabineta, a očekuje se da će njen poslednji radni dan biti 30. jun.

Autor: D.Bošković

#Donald Tramp

#napustanje

#saradnica

POVEZANE VESTI

Svet

Obradović: Operacija u Venecueli poruka Trampa da su se SAD vratile na velika vrata

Svet

'Bila mi je čast da primim metak za...' Prva reakcija Trampa pošto je direktorka Tajne službe podnela ostavku

Svet

RIČARD GRENEL ODBIO TRAMPOVU PONUDU Ne želi da bude direktor Nacionalne obaveštajne službe: Čeka ga druga važna pozicija?

Hronika

Direktorka filijale Nacionalne službe za zapošljavanje privedena na informativni razgovor

Svet

IMENOVAN NOVI DIREKTOR CIA: Ovo je čovek koji će biti na čelu američke nacionalne obaveštajne službe!

Svet

Tramp imenovao bivšu kongresmenku T.Gabar za direktorku Nacionalne obaveštajne službe