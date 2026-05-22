Melanija sve ređe uz Trampa: Nova državna poseta otvorila stara pitanja

Donald Tramp otputovao je u trodnevnu državnu posetu Kini okružen ministrima, direktorima najvećih američkih kompanija, sinom Erikom i snajom Larom Tramp, ali bez supruge Melanije Tramp, čije je odsustvo odmah izazvalo talas spekulacija u američkim medijima i političkim krugovima.

Kabinet prve dame potvrdio je svega nekoliko sati pre poletanja da Melanija neće putovati sa predsednikom SAD, ali bez dodatnih objašnjenja. Portparolka prve dame kratko je poručila da „prva dama Melanija Tramp ovog puta ne putuje“, dok na dodatna pitanja novinara nije odgovoreno.

Odsustvo Melanije Tramp posebno je privuklo pažnju zato što se radi o jednom od najvažnijih spoljnopolitičkih događaja Trampovog drugog mandata, u trenutku kada Vašington i Peking pokušavaju da stabilizuju odnose posle višemesečnih trgovinskih i geopolitičkih tenzija.

Sve to dodatno je podgrejalo spekulacije da se Melanija Tramp sve više distancira od političkog i javnog života svog supruga, kao i da pokušava da vodi sopstveni kurs nezavisno od Bele kuće.

Kako navodi The Daily Beast, odsustvo prve dame dolazi samo nekoliko nedelja nakon iznenadne konferencije za medije na kojoj je Melanija Tramp javno saopštila da nema nikakve veze sa pokojnim Džefrijem Epstinom, što je u Vašingtonu izazvalo veliku pažnju i, prema navodima američkih medija, zateklo Trampove saradnike.

Pojedini analitičari ocenjuju da je upravo taj potez dodatno otvorio pitanja o odnosima unutar predsedničkog kruga i ulozi prve dame u Trampovoj administraciji.

Zanimljivo je da Melanijino odsustvo nije sprečilo Breta Ratnera, producenta dokumentarca „Melanija“ iz 2025. godine, da se pridruži predsedničkoj delegaciji. Ratner, poznat po filmskom serijalu „Gas do daske“, navodno je bio u avionu predsednika SAD kako bi razgledao potencijalne lokacije za četvrti nastavak franšize.

Ratnerov povratak velikim projektima izazvao je pažnju i zbog optužbi za seksualno uznemiravanje iz 2017. godine, koje je on ranije negirao. Njegov dokumentarac o Melaniji Tramp podržao je i milijarder Džef Bezos, koji poslednjih godina održava znatno bolje odnose sa republikanskim krugovima nego ranije.

Američki mediji podsećaju da prve dame povremeno preskaču radne posete, ali da su državne posete druga stvar i da je Melanijino odsustvo sada postalo obrazac.

Tokom prvog Trampovog mandata Melanija je prisustvovala svim zvaničnim državnim posetama, uključujući i put u Kinu 2017. godine. Međutim, u drugom mandatu njena prisutnost naglo je opala, pa je do sada prisustvovala samo jednoj državnoj poseti, odlasku u Vindzor 2025. godine, kada je kralj Čarls Treći organizovao svečani prijem za američku delegaciju.

Istovremeno je propustila posete Saudijskoj Arabiji, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima tokom 2025. godine, iako su te turneje zvanično vođene kao državne posete.

Autor: D.Bošković