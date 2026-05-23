ZASTRAŠUJUĆE VESTI OBILAZE SVET! Veliki vazdušni udari će se obrušiti na Iran svakog trenutka

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da su u toku pripreme za vazdušne udare širokih razmera na teritoriju Irana.

Lokalni izvori na terenu izveštavaju o naglom porastu vojne aktivnosti, što u velikoj meri podseća na završne taktičke pripreme pred početak opsežne vojne operacije SAD u Iranu.

CBS Njuz se, pozivajući se na visoke, neimenovane izvore, oglasio tvrdnjom da se "Trampova administracija priprema za novi talas udara na Iran".

Preleti izraelske avijacije i blokada GPS signala

Borbena avijacija Ratnog vazduhoplovstva Izraela trenutno prolazi kroz vazdušni prostor Iraka, što se u vojnim krugovima tumači kao postavljanje pozicija za potencijalni napad.

Istovremeno, snažno ometanje GPS signala zabeleženo je širom Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) i u severnom delu Iraka.

Ovo masivno blokiranje predstavlja "klasičan znak" delovanja sistema za elektronsko ratovanje (EW) koji se aktiviraju neposredno pre vazdušnih udara kako bi se neutralisali protivvazdušni sistemi i zbunili radari neprijatelja.

Sumnjivi manevri američkih tankera

Dodatnu paniku i neizvesnost uneli su strateški avioni-tankeri za dopunu goriva u vazduhu, modeli KC-135R i KC-46A Pegasus. Oni trenutno izvode krajnje sumnjive manevre iznad regiona.

Ovi avioni su izvršili potpuno gašenje transpondera i uveli režim apsolutne radio-tišine, što ukazuje na to da žele sakriti svoje tačne rute i odredišta od komercijalnih radara.

Ozbiljnost situacije potvrđuje i podatak da su vojska i obaveštajne službe Sjedinjenih Američkih Država otkazale sve planove za predstojeći vikend.

To uključuje i pomeranje slobodnih dana za "Dan sećanja" koji se obeležava 25. maja, što je jasan pokazatelj da je Pentagon u stanju visoke borbene gotovosti.

Autor: Iva Besarabić