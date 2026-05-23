Marina dvoje dece ostavila u šumi sa VEZANIM OČIMA, pa sa Markom otišla na kafu! Skandalozno šta je radila na saslušanju

Marina R. (41), francuska državljanka koja se sumnjiči da je svoje sinove, stare 3 i 5 godina napustila na državnom putu u Portugaliji, ostavljajući ih samo sa flašicom vode i pomorandžom u rancu, šokirala je policiju nakon što je privedena na saslušanje.

Kada je vozilu za transport zatvorenika Portugalske nacionalne garde (GNR) stigao u sudnicu u Setubalu, policajci su ostali u neverici pošto je Marina, dok je hodala prema sudiji, pevala kao operska diva, dok je njen partner izgovarao nepovezane izjave ljubavi!

Prema navodima medija, njen partner Mark B. (55), očuh napuštenih mališana, prvi je izveden iz vozila. On je sve vreme nešto mumlao ponašajući se agresivno, a potom je počeo da urla: "Volim vas!". Te reči uzviknuo je nekoliko puta, ali nije bilo jasno kome ih je uputio - dečacima koje je sa Marinom napustio, novinarima koji su čekali da osumnjičeni stignu na saslušanje ili svojoj partnerki Marini koja je, nakon što je i ona sa lisicama na rukama izvedena iz kombija, sve vreme pevala.

Marina i Mark, koje terete za porodično nasilje, napuštanje i zanemarivanje dece, potom su nekoliko sati davali iskaz u tužilaštvu. Očekuje se da će danas biti doneta odluka o pritvoru.

Podsetimo, oni se terete da su pre nekoliko dana Marinine sinove, koji imaju svega tri i pet godina, ostavili u nedođiji u Portugalu. Dečaci su pronađeni na državnom putu u blizini Alkaser do Sala, a u rancu su imali samo jednu flašicu vode i jednu pomorandžu, uz preobuku.

Istovremeno, ustanovljeno je da je Marina svog trećeg sina, koji ima 16 godina, ostavila samog i bez nadzora u Francuskoj.

Aleksandar Kintas, koji je dvojicu dečaka pronašao na putu na oko 60 kilometara od Lisabona u utorak uveče, rekao je da su mališani imali rančeve na leđima i da su tumarali putem dok je napolju i dalje bilo oko 30 stepeni Celzijusa.

Kako je naveo, dečaci su u rančevima imali preobuku, jednu jabuku, jednu pomorandžu i flašicu vode. Aleksandar je zbrinuo dečake i odveo ih u svoju pekaru, odakle je i pozvao policiju. Deca su prvo prebačen u bolnicu na lekarske preglede, a potom su odvedeni u francusku ambasadu.

Policija je odmah raspisala potragu za majkom i očuhom. Zahvaljujući dojavi građana, oni su uhvaćeni dva dana kasnije, kako mirno sede na terasi kafića u Fatimi.

Autor: S.M.