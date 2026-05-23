HOROR U KANU! Uznemirujući snimak krvave misice obišao svet: Pobesneli stilista joj unakazio lice?! (VIDEO)

Stilista Đovani Laguna uhapšen je u Kanu nakon što je napao Andreu del Val, prošlogodišnju mis Venecuele, te joj je naneo povrede po licu, piše New York Post.

Sama misica je objavila video krvavih rana nakon napada, a gosti u hotelu su čuli žestoku svađu i borbu iz njihove sobe, te pozvali policiju. Laguna je inače kreativni direktor za Miss Universe Kolumbije i ima veze s drugim kraljicama lepote.

🚨🇻🇪 ATENTOS | La Miss Venezuela Global 2025, Andrea del Val, denunció haber sido brutalmente agredida en su habitación de hotel en Cannes.



Según los reportes y videos difundidos por la propia modelo, el estilista Giovanni Laguna la atacó. https://t.co/ikjQ7w56q4 — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) 22. мај 2026.

Del Val je podelila uznemirujući video na kom se vide krvave rane na licu, a incident se dogodio tokom Filmskog festivala u Kanu. Dvadesetdevetogodišnja misica je na društvenim mrežama tvrdila da ju je njen stilista, tridesettrogodišnji Laguna, fizički napao u utorak, izvestio je NewsX, a misica svoje profile drži privatnima. Snimila se mobilnim telefonom dok joj se krv slivala niz lice.

#UPDATE : A new video has surfaced following assault allegations made by Andrea Carolina Del Val against stylist Giovanni Laguna.



The footage reportedly shows a heated discussion between the two before the alleged altercation that took place in Cannes, France.#AndreaDelVal… pic.twitter.com/8rgcKM9qjw — upuknews (@upuknews1) 21. мај 2026.

"Gledajte, ovo je Đovani Laguna uradio. Čestitam, Đovani, ovo sam htela - da pokažeš ko si“, rekla je Del Val na španskom u videu. Zatim je okrenula kameru kako bi pokazala sobu u neredu, s predmetima i nameštajem razbacanim svuda. U videu se vidi i Laguna kako sedi na garnituri u sobi.

Snimak koji navodno prikazuje Lagunu kako ga policija odvodi podelio je španski novinar Hordi Martin.

#Repost @sabadoenlanochegv

El peluquero venezolano Giovanni Laguna habría sido detenido en la famosa ciudad turística de Cannes.



La detención se produjo debido a un altercado físico en el que golpeó a la Miss Venezuela Global 2025, Andrea del Val.



Noticia en desarrollo… pic.twitter.com/eMoqwuOdLj — OSWALDO SANTANA (@OSWALSANTANA) 20. мај 2026.

On takođe ima veze s meksičkom pobednicom Miss Universe 2025, Fatimom Boš (25), iako nema naznaka da je bila uključena u incident. Laguna je sada pritvoren, ali još nije jasno s kakvim optužbama može da se suoči. Del Val je, s druge strane, pružena lekarska pomoć i van je životne opasnosti. Zašto su se posvađali i šta je dovelo do incidenta, još uvek nije poznato.

Autor: Iva Besarabić