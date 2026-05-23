Prodat deo Ajfelovog tornja: Evo šta je kupac dobio po simboličnoj ceni od 450.000 evra

Izvor: kamatica, Foto: Tanjug AP/Christophe Ena ||

Spiralni segment originalnog stepeništa Ajfelovog tornja prodat je na aukciji u Parizu za više od 450.000 evra

Kupac, koji je bio prisutan u aukcijskoj sali, postao je vlasnik dela stepeništa sa 14 stepenika, visokog 2,7 metara i teškog 1,4 tone iz 1889. godine, kada je završen spomenik koji se uzdiže nad centrom Pariza.

"Kada kupite deo Ajfelovog tornja, kupujete deo Pariza, zajedno sa svom maštom i simbolikom koju predstavlja", rekla je Sabrina Dola, direktorka Art Deco dizajna u pariskoj aukcijskoj kući Artcurial, gde je prodaja održana.

Pre više od četiri decenije, ukupno 160 metara stepeništa isečeno je na manje delove i prodato, a zamenili su ih liftovi koji danas prevoze posetioce do najvišeg vidikovca Ajfelovog tornja.

Deo prodat u četvrtak dostigao je cenu od 450.160 evra, tri puta više od gornje granice procenjene pretprodajne vrednosti između 120 i 150.000 evra.

Godine 2008. jedan deo prodat je privatnom američkom kupcu za rekordnih 550.000 evra.

Autor: S.M.

