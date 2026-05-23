HOROR U GRČKOJ! Policija upucala Albanca, bio naoružan do zuba, ostali u šoku kad su mu pregledali ranac!

Prava drama odigrala se noćas u Grčkoj, nedaleko od centra Atine, kada je policija otvorila vatru na muškarca koji je na njih potegao pištolj. Kako navode lokalni mediji, policija je zapucala na Albanca, koji je kod sebe imao ne samo pištolj, već i granate!

Kako se navodi, državljanin Albanije, poznat kao "Titi" u torbi je imao ručne bombe, pištolje i drogu. U pitanju je muškarac, od ranije poznat policiji. Do okršaja je došlo sinoć u Mikrolimanu. Policija je pokušala da izvrši kontrolu, a osumnjičeni Albanac je, nakon što je u početku pokušao da ih izbegne, uperio oružje prema policiji "sa jasnom namerom da puca na njih", kako se navodi u saopštenju grčke policije.

Kriminalac sa bogatim dosijeom

Portparolka grčke policije, policijska inspektorka Konstantija Dimoglidou rekla je da je do pucnjave došlo u ranim jutarnjim satima.

"Tokom jutarnjih sati, 23. maja 2026. godine, u Mikrolimanu u Pireju, policajci Odeljenja za suzbijanje iznuda, Direkcije za borbu protiv organizovanog kriminala, u okviru kontrola koje su sprovodili u ugostiteljskim objektima, primetili su muškarca koji se nalazio u spoljašnjem prostoru objekta u tom području, kojeg su ocenili kao sumnjivog i odlučili da izvrše njegovu kontrolu. Kada je ugledao policajce, navedena osoba pokušala je da se udalji", navodi Dimoglidou.

"Policajci su, jasno ističući ko su, osumnjičenog pozvali da stane, međutim on je uperio oružje koje je imao kod sebe prema policajcu, sa očiglednom namerom da ga upotrebi. Drugi policajac je, shvativši opasnost, upotrebio svoje službeno oružje, usled čega je kontrolisano lice ranjeno i savladano", navodi portparolka.

Na lice mesta odmah je pozvana ekipa hitne pomoći koja je povređenog prevezla u bolnicu, gde je hospitalizovan, dok je istovremeno obavešten i nadležni tužilac.

"Tokom pretresa koji su obavljeni, kod muškarca su pronađena dva potpuno napunjena pištolja spremna za upotrebu, kao i jedan revolver. Vredi napomenuti da je pištolj koji je uperio prema policajcu imao metak u cevi, kao i okvir sa 32 metka", dodaju iz policije.

Kako se navodi, na mestu gde je prvobitno bio primećen pronađen je ranac koji je sadržao količinu narkotičkih supstanci, kao i šest ručnih bombi, zbog čega je na lice mesta pozvano i došlo Odeljenje za deaktivaciju eksplozivnih naprava grčke policije.

"U okviru predistražnog postupka utvrđeno je da se radi o 42-godišnjem stranom državljaninu, koji je još od 1995. godine poznat vlastima zbog mnoštva teških krivičnih dela, među kojima su ubistvo, pokušaji ubistva, kriminalna organizacija, otmica - držanje policajca kao taoca, silovanje, krađe i pljačke. Istovremeno, protiv njega je bila raspisana crvena poternica i evropski nalog za hapšenje zbog pokušaja ubistva, grupne i višestruke pljačke, otmice, bekstva zatvorenika, pružanja otpora, ilegalnog nošenja oružja i upotrebe oružja. Dotični je 2019. godine uhapšen u inostranstvu i služio je kaznu u svojoj zemlji do 2025. godine, dok je zatim, tokom 2026. godine, prema dosadašnjim istražnim podacima, ilegalno ušao u našu zemlju", navode iz policije Grčke.



Autor: Jovana Nerić