UŽAS U KOMŠILUKU: Ovčarski pas usmrtio malo dete

Stravična nesreća potresla je Rumuniju u nedelju uveče na periferiji sela Limpeziš u okrugu Buzau, gde je četvorogodišnji dečak Teo izgubio život nakon brutalnog napada psa.

Drama je počela kada su članovi porodice primetili da je dete nestalo iz dvorišta, nakon čega su alarmirali komšije i započeli grozničavu potragu po okolini. Nažalost, potraga se završila na najgori mogući način kada su baka i vlasnica obližnjeg skloništa za životinje pronašle nepomično telo dečaka pored velikog ovčarskog psa koji je bio vezan na lancu.

Tragedija se odigrala na neograđenom imanju koje služi kao utočište za životinje, nedaleko od kuće u kojoj je dečak živeo sa majkom i bakom pošto su mu roditelji razvedeni.

Vlasnici su psa držali na lancu kako bi čuvao stoku, ali za sada ostaje potpuno nejasno kako je mališan uspeo da priđe životinji pre nego što je iko uspeo da interveniše.

Komšijsko imanje bez ograde

Prema svedočenju komšija i baka, nesrećno dete je iskoristilo trenutak nepažnje, izašlo kroz otvorenu kapiju i odšetalo do susednog poseda gde ga je pas momentalno napao.

Lekarska ekipa hitne pomoći koja je ubrzo stigla na lice mesta mogla je samo da konstatuje smrt nesrećnog dečaka.

Mališan je zadobio višestruke ugrize po glavi i nogama, što je izazvalo masivno i fatalno krvarenje kojem je podlegao na licu mesta. Potreseni deda nastradalog deteta kroz suze je izjavio da je unuka pronašao bez znakova života i ukazao na činjenicu da komšijsko imanje nema ogradu, što je stvorilo ogroman bezbednosni rizik za decu.

Rumunska policija je odmah blokirala lokaciju i pokrenula detaljnu istragu u okviru krivičnog postupka za ubistvo kako bi se utvrdila tačna odgovornost za ovu nezapamćenu tragediju.

Autor: S.M.