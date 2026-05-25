KRIZA TRESE KREMLJ: Među ruskom elitom i bezbednjacima raste duboko razočaranje u Putina, 'osećaj za budućnost je potpuno nestao'

Iza kulisa zvaničnog moskovskog optimizma i slika vojnih parada, unutar samog vrha ruske vlasti kuva se ozbiljna unutrašnja kriza.

Kako ekskluzivno prenosi ugledni britanski list The Guardian, nezadovoljstvo politikom Vladimira Putina i tokom rata u Ukrajini dramatično raste među ruskim elitama i pripadnicima bezbednosnih struktura (silovika).

Izvori bliski Kremlju otkrivaju da Putinov najuži krug saradnika postepeno gubi poverenje u njegovu strategiju, dok sam ruski predsednik postaje sve izolovaniji i sumnjičaviji prema sopstvenom okruženju. Uprkos očiglednom tinjanju pobune u salonima moći, Putin ne planira da zaustavi vojnu mašineriju i čvrsto je rešen da nastavi sukob bez obzira na cenu.

Gubitak vere i nestanak budućnosti

Neimenovani predstavnik ruske političke i biznis elite, koji je pristao da govori pod uslovom anonimnosti, svedoči da je u proteklom periodu došlo do radikalne promene u atmosferi koja vlada na hodnicima Kremlja. Prema njegovim rečima, među ljudima koji su donedavno činili najtvrđe jezgro Putinovih pristalica sada vlada osećaj duboke ogorčenosti i razočaranja.

Ljudi koji su nekada aktivno i bespogovorno podržavali svaku odluku ruskog lidera sada pokušavaju da se tiho i neprimetno distanciraju od njega. Najveći problem za rusku elitu jeste to što je, usled međunarodne izolacije i beskonačnog iscrpljujućeg rata, bilo kakav smisao i vizija budućnosti za zemlju – jednostavno nestao.

Izolovani vladar i carstvo sumnje

Dok ekonomska oligarhija pati pod teretom sankcija, a vojna vrhuška trpi pritisak zbog sporog napredovanja i ogromnih gubitaka na frontu, Putin se sve više povlači u sopstveni svet. Analitičari ističu da se krug ljudi koji imaju direktan pristup predsedniku smanjio na svega nekoliko jastrebova iz bezbednosnih službi, što dodatno pojačava paranoju i otežava donošenje racionalnih odluka.

Ipak, eksperti upozoravaju da ovo tiho nezadovoljstvo još uvek ne znači otovoreni državni udar. Ruska elita je uplašena i duboko podeljena, a mehanizmi represije koje kontroliše Kremlj i dalje uspešno guše svaki pokušaj artikulisanog otpora. Međutim, činjenica da se pukotine pojavljuju tamo gde je Putin bio najjači – među sopstvenim bezbednjacima i najbližim saradnicima – jasan je signal da sistem polako ulazi u zonu nestabilnosti iz koje nema lakog izlaza.