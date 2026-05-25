TIHI LOVCI NA KRAJNJEM SEVERU: NATO podigao podmornice u Norveškom moru, Rusi odmah poslali špijunski brod da 'snima' situaciju

Ispod hladnih i nepredvidivih talasa Norveškog mora u toku je jedna od najkompleksnijih i najnapetijih pomorskih operacija ove godine.

Od 18. do 29. maja, NATO sprovodi svoju veliku godišnju vojnu vežbu pod nazivom „Dynamic Mongoose 26”, pretvarajući severni Atlantik u poligon za visokotehnološku igru mačke i miša između podmornica, razarača i avijacije. Iako je Norveška zvanični domaćin ove operacije, vežbom rukovodi Saveznička pomorska komanda NATO-a, sa jasnim ciljem testiranja i usavršavanja taktika za otkrivanje, praćenje i neutralisanje podvodnih pretnji na strateški ključnom Arktiku.

„Nezvanični gost”: Ruski špijunski brod lociran u zoni vežbe

Da pretnje ispod i iznad površine vode nisu samo teorija na papiru, potvrdilo se već u prvim danima vežbe. Ruska Severna flota odmah je poslala svoj specijalizovani brod za prikupljanje obaveštajnih podataka „Jurij Ivanov”. Ovaj masivni ruski špijunski brod od 95 metara, opremljen najsavremenijim sistemima za elektronsko izviđanje i prisluškivanje radio-veza, uočen je kako krstari u neposrednoj blizini NATO formacija.

Saveznička komanda je javno objavila fotografije na kojima se vidi kako portugalska fregata i britanski helikopteri sa nosača aviona drže ruskog uljeza pod stalnom prismotrom. Norveški vojni vrh potvrdio je da je ruska aktivnost na krajnjem severu poslednjih nedelja drastično porasla, te da njihovi lovci gotovo svakodnevno presreću ruske izviđačke avione iznad Norveškog mora.

Lovci i plen menjaju uloge

Ove godine „Dynamic Mongoose” se održava u sklopu šire operacije pod nazivom „Arctic Sentry”, okupljajući vojnike, mornare i vazduhoplovne posade iz devet država članica Alijanse. U ovoj kompleksnoj simulaciji uloge se konstantno menjaju, pa u jednom trenutku podmornice imaju zadatak da se neprimetno prikradu i izvedu napad, dok već u sledećem moraju da beže i manevrišu kako bi izbegle dubinske napade i uočavanje iz vazduha. Kompletna operacija objedinjuje tri ključna domena odbrane kroz blisku saradnju svih rodova vojske.

U podvodnom domenu, nuklearne i dizel-električne podmornice iz Nemačke, Holandije i Portugala testiraju granice svoje nevidljivosti pred saveznicima. Vazdušnu podršku pružaju specijalni protivpodmornički avioni iz Kanade, Francuske, Nemačke, Portugala, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, koji konstantno skeniraju površinu i dubinu mora. Istovremeno, površinska flota sastavljena od ratnih brodova i fregata iz Danske, Norveške i drugih savezničkih zemalja koordinira akcije i formira neprobojne odbrambene prstenove oko ključnih ciljeva na moru.

Vreme rada radi za severni bok

Komandant NATO podmorničkih snaga, američki kontraadmiral Bret Grebi, istakao je da su ovakve vežbe od vitalnog značaja za održavanje pomorske prednosti Alijanse. On je poručio da na ovaj način osiguravaju da njihove snage ostanu spremne, prilagodljive i sposobne da odgovore na bilo koji izazov ispod površine vode. Sličnog je mišljenja i komandant operativne grupe, britanska komodorka Merila Ingam, koja je naglasila da integracija živih pomorskih i vazdušnih snaga pruža realističan scenario koji primorava posade da donose odluke u deliću sekunde, upravo onako kako bi to morali da čine u slučaju stvarnog sukoba.

Sa otapanjem arktičkog leda i otvaranjem novih plovnih puteva, ali i zbog sve učestalijih ruskih aktivnosti oko podvodne infrastrukture i internet kablova na dnu Atlantika, severni bok Evrope ponovo je postao prva linija odbrane. Hladne vode oko Norveške tako su postale mesto gde se u tišini kroji bezbednosna mapa budućnosti.