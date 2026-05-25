MISTERIJA TRAMPOVOG ZDRAVLJA! Treći put u bolnici za 13 meseci, lekari u strahu: Isplivala TAJNA DIJAGNOZA, evo šta mu je sa nogama i zašto je stalno u modricama!

Američki predsednik Donald Tramp (79) sutra odlazi u medicinski centar "Valter Rid" na treći lekarski i stomatološki pregled u poslednjih 13 meseci, prenosi britanski "Dejli mejl" (Daily Mail). Ova učestalost pokrenula je lavinu pitanja u američkoj javnosti o njegovoj fizičkoj i mentalnoj sposobnosti za obavljanje funkcije, a bivši lekari Bele kuće javno su izrazili duboku zabrinutost.

Tramp je prethodno bio kod lekara u aprilu 2025. na godišnjem pregledu, a potom i u oktobru na "zakazanoj kontroli". Međutim, najnoviji odlazak dolazi u trenutku kada javnost sve više primećuje misteriozne modrice i crvene tragove na njegovoj koži, posebno na vratu i šakama, kao i otečene zglobove.

Otkrivena zvanična dijagnoza i teorija o aspirinu



Za razliku od prethodnih šturih saopštenja, sada su isplivali konkretni medicinski detalji o stanju predsednika Amerike:

Hronična venska insuficijencija: Trampu je u julu prošle godine dijagnostikovano ovo hronično oboljenje vena, koje izaziva slabu cirkulaciju i dovodi do oticanja nogu i članaka, što je primećeno i tokom zvaničnih sastanaka u Ovalnom kabinetu.

Modrice po rukama: Bela kuća je pojavu velikih modrica na Trampovim šakama opravdala činjenicom da predsednik svakodnevno uzima visoke doze aspirina, što kod starijih ljudi drastično povećava rizik od potkožnih krvarenja.

Spavanje na sastancima: Povodom optužbi da često "kunja" i zatvara oči tokom važnih državnih sastanaka, iz Bele kuće tvrde da predsednik ne spava, već samo zatvara oči kako bi se bolje koncentrisao dok sluša druge dok govore.

Lekari optužuju Belu kuću za skrivanje istine

Bivši lekari koji su lečili prethodne američke predsednike oštro su kritikovali trenutnu administraciju zbog nedostatka transparentnosti.

"Ova Bela kuća jednostavno ne želi da prizna bilo kakvu fizičku bolest, ali stariji ljudi razvijaju zdravstvene probleme, a predsednik ima skoro 80 godina. Čini se da potpuno nedostaje iskrenost", izjavio je Džonatan Rajner, nekadašnji kardiolog potpredsednika Dika Čejnija.

Džefri Kulman, bivši lekar Bila Klintona, Džordža Buša i Obame, dodao je da je nakon "decenije obmana, poricanja i odlaganja izveštaja" njegovo poverenje na veoma niskom nivou, ali da se nada da će lekari ovoga puta biti iskreni i otvoreni.

Drama sa "nestankom" i tajna akcija u Iranu

Učestali pregledi raspirili su teorije zavere na internetu. Najveći haos izbio je početkom aprila kada su se mrežama proširile tvrdnje da je Tramp hitno prebačen u bolnicu jer ga danima nije bilo u javnosti.

Bela kuća je tada besno reagovala i pokrenula digitalni "Zid srama" protiv influensera i medija koji su širili te vesti, tvrdeći da je predsednik zapravo bio zaključan u Situacionoj sobi gde je lično komandovao tajnom i složenom vojnom operacijom potrage i spasavanja u Iranu.

Dr Oz pregledao nalaze: "Ima najviši nivo testosterona!"



Sa druge strane, Trampovi bliski saradnici i zdravstveni zvaničnici odbacuju sve sumnje. Ministar zdravlja Robert F. Kenedi Mlađi otkrio je nesvakidašnji detalj iz predsedničkog kartona:

"Dr Oz je pregledao njegove medicinske nalaze i rekao da Tramp ima najviši nivo testosterona koji je ikada video kod osobe starije od 70 godina!"

Ipak, ankete pokazuju dramatičan pad poverenja: samo 40 odsto Amerikanaca veruje da Tramp ima mentalnu oštrinu za predsednički posao (pad od 7 odsto), dok samo 44 odsto smatra da je fizički spreman za funkciju.

Autor: D.S.