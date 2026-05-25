POLITIČKA BOMBA! Procureo dramatičan razgovor Trampa i arapskih lidera: Zavladao MUK nakon šokantnog zahteva, predsednik SAD uputio BRUTALNU PRETNJU!

Prema pisanju Dejli mejla, procureli telefonski razgovor između Donalda Trampa i najmoćnijih lidera Bliskog istoka izazvao je pravi šok u diplomatskim krugovima. Predsednik SAD je tokom konferencijskog poziva bukvalno šokirao arapske lidere zahtevom da normalizuju odnose sa Izraelom, ukoliko žele da on posreduje u mirovnom sporazumu sa Iranom i ponovnom otvaranju strateški važnog Ormuskog prolaza.

U razgovoru su učestvovali lideri Saudijske Arabije, Katara, Turske i Egipta, koji su ostali toliko zatečeni ovim ultimatumom da su potpuno zanemeli. Nakon duge i neprijatne tišine, Tramp se nervozno našalio pitanjem: "Da li su još uvek tu?", a pošto odgovor nije stigao, prekinuo je vezu i najavio da će njegovi izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof nastaviti pregovore o normalizaciji odnose sa Izraelom.

"Sve ću dići u vazduh!" – Brutalna pretnja na mrežama

Nakon dramatičnog vikend poziva, mirovni pregovori između SAD i Irana su zapali u ćorsokak zbog pitanja iranskih zaliha uranijuma i odmrzavanja imovine Teherana. Tramp je odmah reagovao na svojoj mreži Truth Social, gde je objavio mim na kojem primorava karikiranog teroristu koji predstavlja Iran na pregovore, uz poruku da će, u suprotnom, "dići st u vazduh".

Ili veliki dogovor ili ništa: Tramp je poručio da će SAD i Iran ili postići "veliki i značajan" sporazum o okončanju rata, ili dogovora uopšte neće biti.

Udario na Obamu: Predsednik SAD je naglasio da će ovaj sporazum biti čista suprotnost "katastrofalnom" nuklearnom dogovoru (JCPOA) iz vremena Obamine administracije, koji je nazvao otvorenim putem Irana ka nuklearnom oružju.

Pregovori u Dohi i pad cena nafte

Sa druge strane, iranski pregovarači i šefovi finansija stigli su u Dohu na nastavak pregovora o odmrzavanju milijardi dolara iranske imovine. Iz diplomatskih izvora stižu informacije da je Iran spreman da otvori Ormuski prolaz u roku od 30 dana nakon postizanja dogovora sa Amerikom.

Vesti o potencijalnom postizanju primirja odmah su izazvale potres na svetskom tržištu medija i ekonomije – cena sirove nafte "Brent" pala je na najniži nivo u poslednjih mesec dana i trenutno iznosi 97 dolara po barelu. Dok pregovori traju, sudbina Bliskog istoka i dalje visi o koncu zbog Trampove taktike "sve ili ništa".



Autor: D.S.