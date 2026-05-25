NETANJAHU PREBAČEN U BOLNICU: Alarm u Izraelu, javnost na nogama zbog zdravlja premijera!

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (75) primljen je večeras u bolnicu Hadasa Ein Kerem u Jerusalimu, što je momentalno podiglo uzbunu u tamošnjoj javnosti i pokrenulo lavinu spekulacija u lokalnim medijima.

Ipak, kako je ubrzo saopšteno iz njegovog kabineta, u pitanju nije bio nikakav po život opasan emotivni ili fizički slom – premijeru je u bolnici zapravo ukazana stomatološka pomoć. Zvaničnici, međutim, nisu precizirali o kakvom je tačno zahvatu reč, prenosi Tajms of Izrael.

Zašto javnost paniči na svaku vest o njegovom zdravlju?



Iako je večerašnja poseta lekaru bila rezervisana za zubarsku stolicu, panika medija nije sasvim bezrazložna. Zdravstveno stanje izraelskog premijera već mesecima se nalazi pod lupom javnosti zbog niza ozbiljnih intervencija kroz koje je prošao:

Tajno lečenje od karcinoma: Netanjahu je prošlog meseca šokirao javnost priznanjem da se nedavno lečio od raka prostate. Informaciju je krio mesecima, tvrdeći da bi je Iran iskoristio u propagandne svrhe tokom rata.

Problemi sa srcem: U julu 2023. godine premijeru je ugrađen pejsmejker.

Česte operacije: Samo tokom 2024. godine dva puta je išao pod nož – u martu zbog operacije kile, a u decembru zbog operacije prostate.

Opozicija besna zbog "skrivanja istine"

Zbog ovakvog istorijesta bolesti, svaki odlazak Netanjahua u medicinsku ustanovu podiže nivo borbene gotovosti u medijima. Pojedini izraelski mediji i opozicioni političari već duže vreme oštro kritikuju premijera zbog nedovoljne transparentnosti i skrivanja informacija o tome u kakvom je stanju čovek koji vodi državu u kriznim vremenima.

Večerašnji zubobolja-alarm je završen, ali rasprava o zdravlju prvog čoveka Izraela definitivno ostaje otvorena.

Autor: D.S.