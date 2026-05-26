Stravična nesreća u Belgiji! Minibus prevrnut, spasioci izvlače povređene: Čuo sam kako deca vrište i plaču

Više osoba je poginulo usudaru škoskog minibusa i voza u belgijskom gradu Bugenhautu, okji se nalazi između Antverpena i Brisela.

Prema prvim informacijma koje još nisu potvrđene svi pogionuli i povređeni su iz školskog minibusa, dok u vvozu niko nije povređen.

Svi putnici iz voza su evakuisani.

Na snimcima i fotografijama koje kruže mrežama vidi se kako prevrnuti minibus leži na šinama, dok spasioci pokušavaju da pomognu povređenima.

"Čuli smo jak prasak, videli smo kako minibus leti. Čuo sam kako deca vrište i plaču. Dve osobe koje sam video bile su potpuno prekrivene krvlju. Bilo je strašno, ne mogu da verujem šta se desilo", rekao je jedan čovek koji se slučajno našao na licu mesta.

Snimak sa nadzorne kamere pokazuјe da su rampe bile zatvorene i da јe svetlo na semaforu bilo crveno.

Tačan broj poginulih i povređenih za sada nije poznat. Istraga je u toku.

Autor: S.M.