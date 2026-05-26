UKRAJINA HITNO POKRENULA AKCIJU U UN: Savet bezbednosti zaseda zbog masovnih udara na Kijev!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/UN PHOTO/LOEY FELIPE ||

Savet bezbednosti UN sastaće se u četvrtak, na zahtev Ukrajine, kako bi razgovarao o eskalaciji ruskih napada na ukrajinske civile. Ukrajinska delegacija je uputila odgovarajući zahtev stalnom predstavniku Kine, Fu Cungu, čija zemlja predsedava Savetom bezbednosti u maju, prenosi Ukrinform.

Sastanak će početi u 21 sat po srednjeevropskom vremenu.

Ranije danas je skoro 50 zemalja UN izdalo saopštenje u kojem oštro osuđuje rusko granatiranje Kijeva i napade na civilno stanovništvo i infrastrukturu Ukrajine, navodi ukrajinska agencija.

U noći 24. maja, ruske snage su pokrenule masovni napad na Ukrajinu dronovima, raketama iz vazduha, mora i kopna, a ukupno je izvršeno 690 vazdušnih udara, dok je glavna meta bio Kijev. Pored toga, Rusija je lansirala raketu Orešnik na Belocerkovski okrug u Kijevskoj oblasti.

Ukupno je oko stotinu ljudi povređeno, a četiri su preminule kao posledica ruskog napada na Ukrajinu, navodi Ukrinform.

