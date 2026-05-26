Kralj Čarls izbegava sopstvenog brata: Proveo vikend u kući do Endruove, ali je odbio da se sretne s njim

Britanski kralj Čarls III proveo je produženi vikend na kratkoj udaljenosti od svog osramoćenog brata Endrua, ali je odbio da ga poseti, pišu tamošnji mediji.

Monarh je stigao na Vud Farm na imanju Sandringem u Norfolku u nedelju, samo dva dana nakon što su britanske vlasti objavile da su proširile krivičnu istragu protiv bivšeg vojvode od Jorka.

Prema pisanju publikacije, kralj nije imao nameru da vidi svog brata dok boravi na imanju.

Endru živi na Marš Farmu, koji se nalazi pored Vud Farma, od aprila ove godine, nakon što je iseljen iz prostrane Kraljevske lože u Vindzoru.

Uhapšen je u februaru zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije, uz navode da je delio poverljive dokumente sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom tokom svog vremena kao zvanični trgovinski izaslanik britanske vlade.

U petak je policija doline Temze otkrila da se bivši princ sada istražuje zbog mogućih seksualnih prestupa nakon što je žena, koja nije Britanka, tvrdila da ju je Epstin poslao u Endruovu rezidenciju u Vindzoru još 2010. godine.

Ona nije zvanično prijavila optužbe vlastima.

Endru je dosledno negirao sve navode o nezakonitim radnjama.

U saopštenju u petak takođe je potvrđeno da "široka" istraga protiv Endrua sada uključuje i moguće optužbe za prevaru i korupciju.

Nakon njegovog hapšenja u februaru sprovedeni su pretresi i u Kraljevskoj loži i u njegovoj novoj kući u Norfolku, tokom kojih se veruje da su pronađeni dokazi. Detektivi su od tada ispitali "nekoliko svedoka" i pozvali su svakoga ko ima bilo kakve informacije da se javi.

U roku od nekoliko sati od hapšenja njegovog brata kralj je objavio vanredno saopštenje, izjavljujući da "zakon mora ići svojim tokom", ponavljajući da policija ima njegovu "punu i iskrenu podršku i saradnju" dok se istraga nastavlja.

U međuvremenu, u četvrtak je objavljena serija dokumenata koji se odnose na imenovanje Endrua za zvaničnog trgovinskog izaslanika, otkrivajući da je pokojna kraljica bila "veoma zainteresovana" za to da njen sin dobije zvaničnu ulogu.

Britanska vlada je objavila seriju starih dokumenata koji datiraju još iz vremena kada je posao potvrđen 2001. godine, navodeći da nije pronašla dokaze da je u to vreme sprovedena formalna dužna pažnja ili provera.

On je bio specijalni predstavnik Velike Britanije za međunarodnu trgovinu i investicije između 2001. i 2011. godine, što znači da je putovao po svetu sastajući se sa visokim zvaničnicima i poslovnim ličnostima u neplaćenoj, ali veoma privilegovanoj ulozi.

Autor: Jovana Nerić