SAD dale 'zeleno svetlo' Poljskoj za domaću proizvodnju raketa 'Patriot'

U svetu geopolitike, tehnološki transferi su retko kada stvar puke trgovine; oni su pre svega valuta poverenja.

Preliminarna dozvola Vašingtona da Poljska započne domaću proizvodnju raketa PAC-3 MSE za sistem „Patriot“ nije samo vest o novim fabrikama – to je signal da se „pravila igre“ u NATO-u nepovratno menjaju. Decenijama su „Patriot“ rakete bile „porodično srebro“ američkog vojno-industrijskog kompleksa. Pentagon je čuvao ključeve njihove proizvodnje strože nego bilo koje druge tehnologije. Međutim, realnost 2026. godine je brutalna: ratni sukobi na dva kontinenta ogolili su činjenicu da kapaciteti američkih fabrika jednostavno ne mogu da prate brzinu kojom se troši precizna municija.

Poljska, koja je u poslednjih nekoliko godina postala „težište“ NATO-a u Evropi, iskoristila je taj vakuum. Umesto da samo bude kupac koji čeka u redu za isporuku, Varšava je uspela da nametne model „koprodukcije“.

Ono što ovu vest čini strateški važnom je širina ambicija. Ne radi se samo o pojedinačnom sistemu. Prema informacijama iz poljskog Ministarstva odbrane, pregovori o raketama za HIMARS i Hellfire sistemima ukazuju na širi plan: stvaranje nezavisnog evropskog lanca snabdevanja.Poljska ne želi samo da sklapa rakete; cilj je da postane centar za servisiranje najnaprednije američke opreme – od F-35 „nevidljivih“ lovaca do „Apač“ helikoptera.

Lokalizacija proizvodnje znači da će poljske fabrike integrisati američku tehnologiju u svoje proizvodne sisteme, čime se direktno jača odbrambena otpornost cele istočne Evrope.Ova odluka je priznanje da koncept „centralizovane proizvodnje“ u Americi, namenjen svetu iz doba mira, više ne odgovara izazovima koje donosi 2026. godina. Amerika „outsourcuje“ deo svoje moći savezniku kojem veruje, a Poljska postaje „fabrika“ za NATO, čime se smanjuje rizik od logističkog kolapsa u slučaju eskalacije bilo kog sukoba na kontinentu.

Za Srbiju i region, ovo je lekcija o tome kako se kroz pametne akvizicije i pregovaračku upornost može postati nezaobilazan igrač u bezbednosnoj arhitekturi kontinenta. Poljska nije samo kupila rakete; ona je kupila ulaznicu za klub onih koji kreiraju tehnološki suverenitet Alijanse.