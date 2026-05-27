Nožem ubio dečaka (14) i ranio petoro ljudi u Austriji: Monstrum na sudu sve šokirao

Na suđenju koje je počelo u sredu 27. maja 24-godišnji kurdski izbeglica iz Sirije optužen za smrtonosni napad nožem u austrijskom gradu Filahu izjavio je pred sudom kako bi, da mu se pruži prilika, ponovno ubio.

Mladić, čije ime nije objavljeno, priznao je da je u februaru prošle godine džepnim nožem usmrtio 14-godišnjeg dečaka i ranio još pet osoba i da se zakleo zakleo na vernost Islamskoj državi.

Tužilaštvo je na sudu u Klagenfurtu navelo da je prošao "munjevitu radikalizaciju" putem TikToka, što je, kako prenose austrijski mediji, iznenadilo čak i njegovog brata.

Optužen je za ubistvo, pokušaj ubistva i krivična dela povezana s terorizmom, a ako bude proglašen krivim, preti mu kazna doživotnog zatvora, preneo je Reuters.

Šokantna izjava i stroge mere bezbednosti

Prvog dana suđenja optuženi je uglavnom ćutao. Ipak, na pitanje predsedavajućeg sudije, postavljeno putem prevodioca, bi li ponovo počinio zločin da mu se pruži prilika, potvrdno je kimnuo glavom, izvestili su nacionalna televizija ORF i novinska agencija APA.

Zbog vanrednih mera bezbednosti, ispred njega je postavljen zaštitni pano, a novinarima je bio zabranjen unos elektronske opreme u sudnicu.

BREAKING:



Terrorist attack in Villach, Austria.



A Syrian asylum seeker stabbed 5 random people on the street, killing a 14-year-old boy.



Witnesses say he shouted “Allahu Akbar” after the attack and was smiling when arrested by the police. Source: Salzburger Nachrichten. pic.twitter.com/NWmLg4IQxl — Visegrád 24 (@visegrad24) 15. фебруар 2025.

Kontekst islamističkih napada u Austriji

Reč je o drugom smrtonosnom islamističkom napadu u Austriji, nakon što je u novembru 2020. napadač u Beču ubio četiri osobe i ranio 22 pre nego što ga je policija usmrtila.

Suđenje za napad u Filahu, koje bi trebalo da se završi ove nedelje, poklapa se sa suđenjem 21-godišnjaku optuženom za planiranje napada na koncertu Tejlor Svift u Beču 2024. godine, koji je sprečen u poslednji trenutak.

Optuženi u tom drugom slučaju, Beran A. priznao je krivicu za planirani napad na koncert, ali ne i za druge optužbe vezane za zaveru. Očekuje se da će presuda u tom predmetu takođe biti objavljena ove nedelje.

Autor: S.M.