IRAN PRVI GAĐAO AMERIKANCE U NOVOM TALASU VAZDUŠNIH UDARA?! Centralna komanda tvrdi da je oborila dronove i tek onda napala njihov lanser, dejstva PVO u Kuvajtu

Američka vojska je izvela nove vazdušne udare na Iran, ciljajući vojni objekat u Bandar Abasu, strateškom važnom lučkom gradu na jugu zemlje.

Centralna komanda (CENTCOM) vojske SAD, zadužena za Bliski istok, saopštila je da su takođe oborena četiri iranska jurišna drona-samoubica "koji su predstavljali pretnju (na poručju) oko Ormuskog moreuza".

- Objekat u Bandar Abasu pogođen je u trenutku kada je trebalo da lansira peti dron - saopštio je CENTCOM.

Iranski mediji su izvestili da su se eksplozije čule istočno od tog primorskog grada.

Novi vazdušni udari, drugi u tri dana nakon napada izvedenog početkom sedmice, dolaze usred krhkog primirja između SAD i Irana i produženih pregovora o okončanju tromesečnog rata koji je zaustavio saobraćaj u Ormuskom moreuzu i podigao globalne cene energenata.

I ovog puta "samoodbrana"

I ovog kako i u prvom slučaju SAD su objavile da su udari izvedeni u "samoodbrani".

BBC navodi da obnovljena neprijateljstva ugrožavaju prekid vatre, ali je CENTCOM opisao najnovije akcije kao "odmerene, čisto odbrambene i namenjene održavanju prekid vatre".

U prom talasu rundu napada na južni Iran u ponedeljak američke snage su ciljale iranske raketne položaje i čamce koji pokušavaju da postave mine u Ormuskom moreuzu, gde su hiljade komercijalnih tankera blokirani zbog rata pokrenutog 28. februara.

- Udari su osmišljeni da zaštite naše trupe od pretnji koje nose iranske snage - navedeno je iz CENTCOM.

Iran je osudio vazdušne udare nazvavši ih "teškim kršenjem prekida vatre" i poručio da vlasti u Teheranu "neće ostaviti nijedan čin neprijateljstva bez odgovora".

Kuvajt opet obara rakete i dronove

Kuvajtska vojska je danas saopštila da njena protivvazdušna odbrana (PVO) presreće "neprijateljske pretnje raketama i dronovima", bez pružanja dodatnih detalja.

Britanski medijski servis navodi da su SAD uvele sankcije i "Upravi za moreuz Persijskog zaliva" – iranskom vladinom telu zaduženom za naplatu "putarine" od brodova koji prolaze kroz Ormuski moreuz.

Američko Ministarstvo finansija poručilo je da bi svi brodovi koji plaćaju toj upravi takođe mogli da budu "izloženi riziku (uvođenja) sankcija".

BBC podseća da se petina tečnog prirodnog gasa i nafte u svetu obično prevozi tankerima kroz Ormuski kanal, a njegovo zatvaranje je uticalo na globalnu trgovinu energentima.

Esmail Bagei, portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, rekao je u ponedeljak da Teheran naplaćuje naknade za "usluge navigacije" i da će nastaviti da upravlja saobraćajem na tom plovnom putu.

Američki ministar finansija Skot Besent opisao je to kao "najnoviji pokušaj iranske vojske da vrši iznudu od globalne pomorske trgovine" i "dokaz" da je Iranu "očajnički potreban novac".

Autor: A.A.