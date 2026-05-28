PUTIN U KAZAHSTANU: Predsednik Rusije sa Tokajevim, potpisan niz ključnih sporazuma

Predsednik Rusije Vladimir Putin, koji boravi u državnoj poseti Kazahstanu, sastao se danas sa kazahstanskim predsednikom Kasim-Žomartom Tokajevim posle čega je potpisan niz ključnih bilateralnih sporazuma koji dodatno produbljuju strateško partnerstvo dve zemlje, javljaju ruski mediji.

U zajedničkom saopštenju je navedeno da su Moskva i Astana usvojile deklaraciju o "sedam osnova prijateljstva i dobrosusedskih odnosa", dokument koji definiše dugoročne političke i društvene principe saradnje, uključujući zajedničko istorijsko nasleđe, razvoj evroazijske integracije, ekonomsko partnerstvo, obrazovne razmene i kulturnu saradnju, prenose RIA Novosti.

Posebno mesto u paketu dogovora zauzima energetska saradnja.

Strane su potpisale sporazume o izgradnji prve nuklearne elektrane u Kazahstanu, uključujući okvirni ugovor o uslovima izgradnje i finansiranja projekta.

Prema dogovoru, Rusija će obezbediti veliki deo finansiranja kroz državni izvozni kredit, dok će realizaciju predvoditi ruska državna kompanija Rosatom.

Elektrana, koja bi trebalo da bude izgrađena u oblasti kod jezera Balkhaš, predstavlja jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u istoriji kazahstanske energetske saradnje sa Rusijom, a planirano je da značajno poveća proizvodne kapacitete zemlje i smanji oslanjanje na ugalj.

U oblasti infrastrukture, potpisan je i plan zajedničkih aktivnosti za digitalizaciju železničkog teretnog saobraćaja do 2028. godine, sa ciljem unapređenja logističkih koridora između Evrope i Azije i ubrzanja prekograničnog transporta robe.

Pored energetike i transporta, sporazumi obuhvataju i saradnju u sektorima finansija, zdravstva i obrazovanja, kao deo šireg paketa od više bilateralnih dokumenata koji, kako su ocenili lideri, predstavljaju prelazak na viši nivo strateškog i savezničkog partnerstva.

Zvaničnici dve zemlje navode da ovi dogovori dodatno učvršćuju političke i ekonomske veze Moskve i Astane u okviru evroazijskog prostora i dugoročnih integracionih procesa.

Autor: S.M.