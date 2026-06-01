'Ovo leto će ubiti mnogo ljudi' Već sada je izvesno da nas očekuje pakao

Leto na severnoj Zemljinoj hemisferi još nije ni počelo, a termometri širom sveta već su na ivici pucanja.

U Indiji je najmanje 16 ljudi preminulo tokom toplotnog talasa koji je pogodio period pre monsuna, dok su temperature dostigle užarenih 116 stepeni Farenhajta (oko 46,7°C), a očekuje se da će se uslovi dodatno pogoršati u narednim danima, prenosi navodi Futurism.

U međuvremenu, evropski kontinent trenutno prolazi kroz jedan od najgorih toplotnih talasa zabeleženih u istoriji, prenosi Associated Press.

Merni instrumenti u Ujedinjenom Kraljevstvu zabeležili su rekordne temperature od 94,6 i 95,1 stepen Farenhajta (34,8°C i 35,1°C) u periodu od 24 časa.

U Francuskoj je već sedmoro ljudi preminulo tokom najtoplijeg dana u maju otkako se vode zvanične evidencije, dok su zdravstvene vlasti u Italiji preduzele mere kojima se ograničavaju aktivnosti na otvorenom.

Iako ove temperature možda ne deluju ekstremno prema američkim standardima, Sjedinjene Američke Države su svetski lider po upotrebi klima-uređaja, pri čemu je oko 90 odsto domaćinstava pokriveno klimatizacijom, vrućina u drugim delovima sveta dovodi ljude i infrastrukturu do krajnjih granica izdržljivosti.

Kako je navedeno u nedavnom izveštaju o izgledima za globalno zagrevanje u Ujedinjenom Kraljevstvu, ta zemlja je "izgrađena za klimu koja više ne postoji", a samo 5 odsto domaćinstava poseduje klima-uređaje.

"Iako povremeno imamo tople periode tokom maja, ono što sada vidimo je bez presedana", izjavio je za CNN Stiven Dikson, portparol britanske meteorološke službe.

"Ono što je nekada bio događaj koji se dešava jednom u sto godina sada se dešava otprilike jednom u trideset tri godine".

Situaciju dodatno pogoršava preteća pojava El Ninja, cikličnog klimatskog obrasca koji povećava temperature širom sveta.

Taj fenomen se obično javlja svakih dve do sedam godina, ali očekuje se da će ovog leta biti izuzetno snažan, prognozira se da će biti gotovo podjednako ozbiljan kao skoro apokaliptični toplotni talas iz 1877. godine, koji je odneo milione života.

Treba imati na umu da se ovi rekordni toplotni talasi dešavaju mnogo pre početka samog leta i pre nego što El Ninjo dostigne svoj puni intenzitet.

Kako su istraživači utvrdili, trenutne globalne temperature okoline već su dovoljne da usmrte starije, pa čak i mlađe ljude, ukoliko su izloženi vrućini dovoljno dugo. Drugim rečima, ovog leta izraz "iskočiti iz tiganja pravo u vatru" dobiće potpuno novo značenje.

Više od 62.000 ljudi preminulo je u Evropi od vrućine tokom 2024. godine, koja je bila najtoplija od početka merenja.

Autor: S.M.