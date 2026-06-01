DRAMA NA MALTI! Ogromna eksplozija u fabrici vatrometa, širom ostrva se osetio udarni talas! ŠIRI SE ZASTRAŠUJUĆI SNIMAK! (VIDEO)

Snažna eksplozija, praćena nizom manjih detonacija, potresla je u ponedeljak ujutru područje Saline na Malti.

Do eksplozije je došlo u fabrici vatrometa, a gust oblak dima uzdigao se visoko u vazduh.

Eksplozija se dogodila u fabrici vatrometa "Lourdes", koja se nalazi u ulici Triq il-Qadi, i izazvala je veliku materijalnu štetu na okolnim objektima.

Policija je saopštila da su svi zaposleni u fabrici, kao i stanovnici iz susedstva, pronađeni i da nema nestalih osoba.

No it’s not wartime in Malta but a fireworks factory explosion. I’m told the blast was heard all over the island. There must be casualties. pic.twitter.com/nkPU0mZTwZ — Philip Micallef ❤️🖤❤️🖤❤️🖤 (@MicallefPhilip) 01. јун 2026.

Vatrogasci Civilne zaštite nisu mogli odmah da pristupe mestu nesreće i provere da li ima eventualnih žrtava, jer su na lokaciji i dalje izbijali požari i manje eksplozije.

Detonacija se čula oko 6.30 časova ujutru, a stub gustog dima bio je vidljiv iz brojnih delova ostrva.

Građani su prijavili da su udarni talas i podrhtavanje tla osetili čak i u centralnim i severnim delovima zemlje.

Nadležne službe nastavljaju istragu kako bi utvrdile uzrok eksplozije i procenile razmere nastale štete.



Autor: Jovana Nerić