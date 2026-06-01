Protiv starenja: Putin ulaže 26 milijardi

Ruski predsednik Vladimir Putin pridružio se trci svetskih milijardera iz Silicijumske doline, poput DŽefa Bezosa i Sema Altmana, u potrazi za tehnologijama protiv starenja i produženja životnog veka.

Prema najnovijim izveštajima, Putin je pokrenuo masovnu nacionalnu inicijativu za dugovečnost vrednu čak 26 milijardi dolara, sa zvaničnim obećanjem da će ovaj projekat spasiti 175.000 života u Rusiji do kraja decenije.

Kritičari su odmah primetili crnu ironiju u ovoj brojki, jer se cifra od 175.000 ljudi jezivo poklapa sa navodnim nezavisnim procenama o gubicima ruskih vojnika tokom rata u Ukrajini, piše Volstrit džornal.

Ruski državni naučnici, koje je lično imenovao Putinov krug, fokusirali su se na dve ključne grane tehnologije: 3D biostampanje živog tkiva i ksenotransplantaciju – odnosno uzgajanje ljudskih organa unutar posebne rase mini-svinja, koje se smatraju genetski najkompatibilnijim sa ljudima.

Tamošnje laboratorije tvrde da su već uspešno odštampale hrskavicu i tiroidnu žlezdu miša, sa ambicioznim ciljem da do 2030. godine postignu potpunu zamenu ljudskih organa.

Ipak, za razliku od zapadnih projekata, ruska istraživanja za sada imaju izuzetno malo recenziranih naučnih radova u vodećim međunarodnim časopisima.

Autor: S.M.