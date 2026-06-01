Avion iznad Balkana upao u mini 'tornado'! Ima povređenih, leteli na Rodos

Turbulencije su bile toliko jake da je, prema izveštaju, stjuardesa od siline udarca "poletela do plafona kabine", a ukupno je povređeno četvoro putnika i jedan član posade.

Erbas kompanije "Jurovings" poleteo je sa Rodosa, penjući se metar po metar u nebo, što je u početku potpuno normalan let za posadu i pilote. Ali, iznenada je avion naišao na jake turbulencije i mlaznjak se strmoglavio. Četiri putnika i jedan član posade su povređeni.

Drama na nebu iznad Balkana

Erbas A320-200 bio je na putu od Rodosa do Kelna u subotu. Iznad Balkana, posada je dobila odobrenje za dalje penjanje. Zatim se sve dogodilo veoma brzo: jaka turbulencija je zaljuljala avion. Četiri putnika i stjuardesa su zadobili lakše povrede.

Stjuardesa je navodno poletela do plafona kabine. Piloti su prekinuli penjanje, a avion je počeo da se spušta.

Mini "tornada" tresu avione

Kako je objavio "Aviation Herald ", Erbas kompanije "Jurovings" naišao je na turbulenciju usled pada aviona "Emirates" A380 koji je leteo ispred njega. Avion kompanije "Emirates", na putu od Dubaija do londonskog Hitroua, bio je samo oko 14 kilometara ispred njega.

Prema podacima kompanije "Jurovings", uzrok turbulencije bili su vrtlozi u vazduhu. Oni se stvaraju na krilima velikih aviona. To su jaki, suprotni vazdušni vrtlozi - nevidljivi, ali moćni poput malih tornada. Ako avion koji ide iza uđe u njih, može biti snažno potresen i, u najgorem slučaju, izgubiti kontrolu.



Autor: Jovana Nerić