JEDNA REČ IZAZVALA PANIKU U AVIONU! Drama na 10.000 metara: Avion pun putnika hitno sleteo, policajci UPALI u letelicu (VIDEO)

Putnici su morali da napuste avion i ponovo prođu bezbednosnu kontrolu, dok su policajci detaljno pretraživali letelicu.

Avion kompanije "United Airlines", koji je krenuo ka Španiji sa međunarodnog aerodroma Njuark Liberti, prekinuo je planirani let u subotu i vratio se na aerodrom zbog "bezbednosne pretnje".

Avion je poleteo oko 18 časova za Palma de Majorku u Španiji, ali se vratio i sleteo na Njuark u 21:37. Avio-kompanija je saopštila da je u Boingu 767 bilo 190 putnika i 12 članova posade.

Prema audio snimku kontrole letenja, obezbeđenje je došlo da pregleda avion nakon što je neko svom Blutut uređaju dao ime "od četiri slova".

Navodno je ime bilo "bomba" ili na engleskom "bomb".

UA236: The "Bluetooth Flight"



Overnight, United Airlines Boeing 767-400ER (N67052) from Newark to Palma de Mallorca, Spain squawked 7700 about 1 hour into the flight and turned back after a suspected bomb threat onboard.



A 16-year-old boy passenger reportedly renamed a… pic.twitter.com/uFqetQibp1 — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) 31. мај 2026.

- Moraju da pregledaju ceo avion, uključujući i teretni deo - čuje se kako govore iz kontrole leta.

Jedan putnik je rekao da su članovi posade više puta tražili od prisutnih da isključe sve Blutut uređaje, ali su dva uređaja ostala uključena.

Federal authorities are investigating an apparent prank that forced a United Airlines flight to turn around mid-air after a passenger’s Bluetooth device was reportedly named “bomb.” pic.twitter.com/9Lycpf236Q — Breaking911 (@Breaking911) 02. јун 2026.

Jedna osoba je objavila video na društvenim mrežama na kojem se vidi kako posada i policajci sprovode putnike iz aviona na autobus na pisti.

Putnici su morali da napuste avion dok su ga pretraživali policajci, a zatim su ponovo prošli kontrolu pre ponovnog ukrcavanja. Avio-kompanija nije želela da iznese detalje o uzroku incidenta.

Autor: Jovana Nerić