Ljudi više ne žele da žive u Nemačkoj? Zabeležen ogroman pad od 45 odsto, evo šta se dešava!

Berlin se posebno ističe po najvećem unutrašnjem odlivu stanovništva.

Prošle godine u Nemačku je došlo manje ljudi nego prethodnih godina. U 2025. godini doselilo se ukupno oko 1,48 miliona ljudi, objavio je Savezni zavod za statistiku u Visbadenu. To je bilo 13 odsto manje nego 2024. godine. Broj ljudi koji su se iselili smanjio se za oko dva odsto, na 1,25 miliona ljudi, izveštava Dojče vele.

Takozvana neto migracija – razlika između emigracije i imigracije – iznosila je 235.000 ljudi. Prema statistici, to predstavlja pad od 45 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Manje tražilaca azila

Jedan od razloga za pad imigracije je taj što manje ljudi dolazi iz glavnih zemalja porekla tražilaca azila, objasnio je Savezni zavod za statistiku. Neto imigracija iz Sirije pala je za 67 procenata, a iz Avganistana za 41 procenat.

U poređenju sa 2024. godinom, stanovništvo Nemačke je prošle godine smanjeno za oko 100.000. Zemlja i dalje ima oko 83,5 miliona ljudi.

Prema statistikama, manje ljudi dolazi u Nemačku i iz Evropske unije. Istovremeno, oko 97.000 više ljdui je napustilo zemlju nego što se vratilo, dok je godinu dana ranije migracioni gubitak bio 81.000 ljudi. Najveći broj ljudi emigrirao je iz Nemačke u Švajcarsku (23.000 emigranata), Austriju (14.000) i Španiju (10.000).

Migracija unutar Nemačke - Berlin na gubitku

Unutar Nemačke, broj selidbe preko granica saveznih država ostao je gotovo nepromenjen. Zabeleženo je oko 996.000 selidbi. Najveći migracioni dobitak ostvario je Brandenburg sa porastom od 9.000 stanovnika, a zatim slede Bavarska i Šlezvig-Holštajn sa po 8.000 novih stanovnika.

Berlin je na poslednjem mestu: 12.000 ljudi više je napustilo prestonicu nego što se doselilo, piše Dojče vele.

Autor: Jovana Nerić