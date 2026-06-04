MAJA MISTERIOZNO NESTALA NAKON ŠTO JE TRAŽILA RAZVOD?! Potraga za majkom troje dece ne prestaje, objavljene ŠOK informacije iz istrage

Na suđenju za nestanak Maje Milet, bivši detektiv svedočio je o snimcima nadzornih kamera i sumnjivim kretanjima vozila, dok je njen suprug optužen za njeno ubistvo, iako telo nikada nije pronađeno.

Bivši detektiv policijske uprave Čula Viste, Džesi Visente, glavni istražitelj u slučaju, svedočio je 1. juna da snimci sa nadzornih kamera pokazuju kako se zamrzivač utovaruje u beli terenac koji pripada tetki Lerija Miletea 9. januara 2021. godine - dva dana nakon što je Maja Milet, Lerijeva supruga, poslednji put viđena živa, prema FOKS 5 San Dijego i CBS 8.

Visente je takođe svedočio da je Maja — 39-godišnja majka troje dece uzrasta 4, 9 i 11 godina, prema GoFundMe- u pokrenutom za prikupljanje sredstava za njen pronalazak — snimljena na video snimku kako stiže u porodični dom u Čula Visti oko 16:43 časova 7. januara 2021. godine.

Telo nije pronađeno

Istražitelji nikada nisu pronašli snimak njenog odlaska, prema pisanju medija, a njeno telo nije pronađeno.

Njen muž Leri, koji se izjasnio da nije kriv, optužen je za njeno ubistvo.

Prema izveštajima FOX 5 i CBS 8, porotnici su takođe čuli zvuk koji je snimio sistem za nadzor komšije u noći kada je Maja nestala. Visente je svedočio da je oko 20:45 časova snimljen glasan prasak, a zatim još nekoliko glasnih praskova kasnije te večeri. Istražitelji su poslali zvuk FBI-ju, ali ni lokalne vlasti ni savezni istražitelji nisu uspeli da utvrde šta je uzrokovalo zvukove, objavili su mediji.

Visente je proveo porotnike kroz vremensku liniju sastavljenu od snimaka iz komšiluka, prema pisanju medija.

Prema FOKS 5, snimci su pokazali kretanje oko porodičnog "leksusa" rano 8. januara 2021. Visente je svedočio da je neko izgleda premeštao stvari u i iz vozila pre nego što je ono napustilo kuću tog jutra i vratilo se otprilike 11 sati kasnije. Međutim, tokom unakrsnog ispitivanja, Visente je priznao da istražitelji nisu mogli tačno da utvrde šta se dešavalo oko vozila.

Visente je takođe svedočio da je Majin džip više puta premeštan 9. januara i rekao da je tu aktivnost smatrao "neuobičajenom", prema navodima medija.

Kako je PEOPLE ranije objavio, Maja je imala 39 godina kada je nestala iz porodične kuće 7. januara 2021. Tužioci su kasnije optužili Larija za njeno ubistvo. U vreme hapšenja, vlasti su tvrdile da je ubio svoju ženu nakon što je ona odlučila da se razvede.

Na konferenciji za novinare 2021. godine, na kojoj je objavljeno Larijevo hapšenje, okružna tužiteljka okruga San Dijego Samer Stefan tvrdila je da je Majin poslednji snimljeni telefonski poziv bio upućen advokatu za razvod i da je Lari znao da ona preduzima korake kako bi okončala njihov brak.

- U slučajevima ubistava, često postoji neki okidajući događaj - rekao je tada Stefan.

- U ovom slučaju, 7. januara 2021. godine, Maja više nije govorila o razvodu. Ona je preduzela taj korak.

Stefan je takođe tvrdio da je Lari kontaktirao samoproglašene čarobnjake u pokušaju da spreči Maju da napusti vezu, a kasnije je tražio pomoć da je povredi ili onesposobi.

Očekuje se da će se njegovo suđenje nastaviti ove nedelje.

Autor: Marija Radić