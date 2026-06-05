Politički potres u Vašingtonu: Odobren novi paket pomoći za Ukrajinu uprkos otporu republikanskog vrha

Predstavnički dom američkog Kongresa zadao je ozbiljan udarac uzdržanim strujama u Vašingtonu odobravanjem novog zakona koji predviđa izdvajanje jedne milijarde dolara za bezbednost i obnovu Ukrajine, uz autorizaciju do osam milijardi dolara u vidu odbrambenih zajmova.

Pored direktne finansijske i vojne podrške Kijevu, usvojeni pravni akt donosi i novi talas oštrih sankcija usmerenih protiv Ruske Federacije, dok istovremeno eksplicitno reafirmiše nepokolebljivu posvećenost Sjedinjenih Američkih Država NATO savezu. Da bi ovaj zakonski predlog uopšte stigao na dnevni red, zagovornici pomoći Kijevu morali su da primene retko korišćenu i komplikovanu parlamentarnu proceduru poznatu kao peticija za razrešenje. Pristalice su uspele da sakupe neophodnih 218 potpisa poslanika, čime su bukvalno primorale Predstavnički dom na izjašnjavanje i uspešno zaobišle blokadu partijskog vrha. Inicijalno glasanje za pokretanje ove procedure prošlo je tesnim rezultatom od 218 prema 204, nakon čega je usledilo i finalno usvajanje samog zakona.

Zakon je na kraju prošao sa 226 glasova za i 195 protiv, zahvaljujući tome što je 18 republikanskih poslanika prekršilo zvaničnu partijsku disciplinu i pridružilo se taboru od 207 demokrata i jednog nezavisnog predstavnika. Sa druge strane, stranačko rukovodstvo Republikanske partije do samog kraja je apelovalo na kongresmene da glasaju protiv, uz obrazloženje da bi ovakva mera mogla ozbiljno da ugrozi i zakomplikuje osetljive i tekuće diplomatske napore. Lideri su takođe tvrdili da su njihovi pregovarači u pozadini već radili na alternativnom i daleko snažnijem dogovoru, ali to nije pokolebalo pobunjenike u njihovim redovima. Među onima koji su zaokružili „ne“ našla se velika većina od 194 republikanca, ali i jedno iznenađenje iz demokratskih redova, budući da je protiv zakona glasala i progresivna kongresmenka Ilhan Omar. Iako predstavlja veliku pobedu za Kijev, sudbina ovog paketa u gornjem domu američkog parlamenta ostaje pod velikim znakom pitanja. U Senatu je za usvajanje zakona potrebno obezbediti najmanje 60 glasova, što analitičari smatraju praktično nemogućom misijom, osim u slučaju da predlog dobije direktnu i javnu podršku Donalda Trampa.

Ovaj zakonodavni impuls dolazi u kritičnom trenutku, s obzirom na to da je poslednji veliki paket američke pomoći za Ukrajinu prošao kroz Kongres još u aprilu 2024. godine. Sjedinjene Američke Države su od izbijanja sukoba 2022. godine odobrile ukupno oko 195 milijardi dolara za potrebe rata, a zastoj u daljem finansiranju stvorio je ogroman pritisak na prve linije fronta.

„Ovo je naš Čerčilov momenat i istorijski ispit koji jednostavno moramo da položimo“, poručili su zagovornici zakona tokom debate, naglašavajući globalnu odgovornost Vašingtona.

Istovremeno, američki državni sekretar Marko Rubio ocenio je da su efekti dosadašnjeg sukoba izuzetno teški po Kremlj. Prema njegovim rečima, čak i u samoj Moskvi raste svest o tome da je invazija na Ukrajinu, posmatrano na duge staze, zapravo prerasla u pravu stratešku katastrofu za Rusiju.