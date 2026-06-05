PRONAĐENO TELO DEVOJČICE (11): Horor scene u Francuskoj, osumnjičeni već bio pod istragom za polno zlostavljanje (VIDEO)

Francuskuje potresao talas besa nakon otkrića da je glavni osumnjičeni u slučaju 11-godišnje devojčice, nestale prošle nedelje, već više puta bio prijavljivan za seksualno zlostavljanje dece, ali pravosudni organi nisu preduzeli nikakve mere.

U četvrtak je tokom opsežne potrage pronađeno telo, a zvanična identifikacija je u toku, piše "Gardijan".

Višednevna potraga

Desetine policajaca i volontera danima su pretraživali ruralna područja jugozapadne Francuske u potrazi za devojčicom, identifikovanom samo kao Lihana. Nestala je prošlog petka u blizini sela Florens, a poslednji put je viđena kako ulazi u automobil jednog muškarca.

U potrazi za detetom učestvovalo je oko 170 policajaca, kojima su pomagali volonteri na konjima i profesionalni ronioci koji su pretraživali vodene površine.

Kao glavni osumnjičeni priveden je 41-godišnji otac dvoje dece. Nakon što su mu istražitelji pokazali snimke nadzornih kamera, priznao je da je povezao devojčicu, ali je tvrdio da ju je ostavio kod lokalnog bazena.

Šokantna otkrića o osumnjičenom

Tužiteljka Klemens Mejer potvrdila je da su protiv osumnjičenog postojale ranije prijave, što je izazvalo ogorčenje javnosti zbog navodnih propusta pravosudnog sistema.

U decembru 2017. godine jedna majka prijavila je da je njena 17-godišnja ćerka u vezi sa tim muškarcem. Slučaj je odbačen 2018. godine nakon što je devojka izjavila da je veza bila sporazumna.

U januaru 2022. podneta je prijava kojom se muškarac tereti za silovanje deteta mlađeg od 15 godina u njegovom domu 2020. godine. Slučaj je prosleđen lokalnom tužiocu, ali je odbačen 2024. zbog nedostatka dokaza.

U trećem slučaju, 22. avgusta 2025. godine, majka devojčice rođene 2014. optužila ga je za silovanje njenog deteta u periodu između septembra 2024. i maja 2025. godine u njegovoj kući.

Prijava je prvo obrađena u obližnjem Tuluzu, a zatim prosleđena kancelariji lokalnog tužioca, koja je u januaru zatražila policijsku istragu. Međutim, policija ga još nije ispitala u trenutku kada je 11-godišnja Lihana nestala.

- Istraga je još bila u toku kada je Lihana nestala - izjavila je tužiteljka Mejer.

Dodala je da je u sredu podneta još jedna prijava za navodno silovanje maloletnice, ali nije iznela dodatne detalje.

Reakcije vlasti i pozivi na promene

Portparolka francuske vlade Maud Bregeon izrazila je zgroženost novim informacijama.

- Ono što iz dana u dan otkrivamo apsolutno je nepodnošljivo - rekla je za medijske kuće "Europe 1" i "CNews".

- Postavlja se duboko pitanje: kakvu važnost pridajemo iskazima žrtava? Kako se sprovode istrage?

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Lauren Nunjez izjavio je u sredu u parlamentu da je od Ministarstva pravde zatražio istragu o postupanju u navedenim slučajevima.

An-Sesil Melfert iz aktivističke organizacije "Women's Foundation" rekla je da su potrebni bolji zakoni za sprečavanje seksualnog nasilja.

- Zgrožena sam i besna - poručila je na Instagram stranici svoje organizacije nakon što je saznala da je osumnjičeni još prošle godine bio optužen za silovanje.

- Još jedna desetogodišnja devojčica skupila je ogromnu hrabrost da sve ispriča roditeljima. Oni su je podržali, verovali su joj, otišli u policiju i podneli prijavu, a nakon toga se nije dogodilo ništa. Tražimo sveobuhvatan zakon protiv seksualnog nasilja jer sistem ne funkcioniše.

Autor: Marija Radić