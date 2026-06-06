NAPADNUT TURSKI BROD, IMA MRTVIH I RANJENIH! Pogođen je nedaleko od Sevastopolja, objavljeni dramatični snimci udara u Crnom moru! (VIDEO)

Brod "Duru 67" napadnut je zapadno od Sevastopolja na Krimu ranije u petak, navodi se u saopštenju Komande obalske straže.

Ribarski brod koji je plovio pod turskom zastavom napadnut je i potonuo je kod severne obale Crnog mora, pri čemu je jedan mornar poginuo, a četvorica su povređena, saopštila je kasno u petak turska Obalska straža.

Brod "Duru 67" napadnut je zapadno od Sevastopoljana Krimuranije u petak, navodi se u saopštenju Komande obalske straže. Krim je Rusija anektirala u martu 2014. godine. U saopštenju nisu navedeni dodatni detalji o samom napadu.

Karadeniz’de Türk gemisi İnebolu ile Ukrayna hattı arasında balıkçı teknesini hedef alan bir saldırının meydana geldiği öğrenildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. pic.twitter.com/TumcfW2qFe — Tevfik Barbaros Araf (@OkcularTepesi13) 05. јун 2026.

Pet povređenih mornara spasao je drugi ribarski brod, "Burak Kaja", ali je jedan od mornara preminuo tokom povratka u Tursku.

Plovilo Obalske straže sa medicinskim timom stiglo je do broda "Burak Kaja", 213 kilometara severno od turske luke Inebolu, nakon čega su povređeni prebačeni na brod Obalske straže.

Karadeniz'de, Kırım Sivastopol açıklarında Duru 67 isimli balıkçı teknemiz saldırıya uğruyor ve batıyor...

Bu bir kaza mı? Bölgedeki başka bir balıkçı teknemiz hemen yardıma gidip balıkçılarımızı kurtarıyor ancak ağır yaralı balıkçımız Cüneyt Varlık, kurtarıldıktan sonra yolda… pic.twitter.com/gl1KDdZepC — Ezmo (@ezmoce0) 06. јун 2026.

Posle 15 sati plovidbe do Turske, povređeni su prevezeni u bolnicu u Kastamonuu, administrativnom centru istoimene provincije.

#Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırının ilk görüntüleri ortaya çıktı!



Karadeniz'de Kırım açıklarında Türk bayraklı DURU 67 isimli balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. pic.twitter.com/Dbfkk6JlXe — Samsun Halk Gazetesi (@HedefHALK) 05. јун 2026.

Direktor pokrajinske zdravstvene službe Fevzi Javuzjilmaz izjavio je da su povređeni zadobili rane od gelera i da je jedan od njih podvrgnut manjoj hirurškoj intervenciji još na brodu Obalske straže.

- Dvoje pacijenata ima relativno lake povrede, dok su kod još dvojice povrede nešto ozbiljnije - rekao je on.

🚨SONDAKİKA!



Sahil Güvenlik Komutanlığı:



▪️ "Karadeniz'de Sivastopol açıklarında Türk balıkçı teknesine saldırı düzenlendi.



▪️ 'DURU 67' isimli balıkçı teknesi battı.



▪️ Tahliye edilen 5 yaralı balıkçımızdan 1'i hayatını kaybetti.#TaşacakBuDeniz https://t.co/Ez1Akkil4q pic.twitter.com/O9vRlgEXQz — Tevfik Barbaros Araf (@OkcularTepesi13) 05. јун 2026.

Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Morsko područje uz obalu Ukrajine redovno je poprište napada na brodove otkako je izbio rat u februaru 2022. godine.

#SONDAKİKA



KARADENİZ AÇIKLARINDA BALIKÇI GEMİSİNE SALDIRI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI



İnebolu açıklarında, Ukrayna sınır bölgesinde kalkan balığı avına giden bir balıkçı gemisine saldırı gerçekleştirildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Balıkçılardan birinin bacağının… pic.twitter.com/kIDJtk7trl — EFENDİ (@turkbirefendi) 05. јун 2026.

U novembru je turska vlada osudila ukrajinske napade dronovima na dva tankera u Crnom moru, ocenivši da oni predstavljaju "ozbiljan rizik za plovidbu, ljudske živote, imovinu i bezbednost životne sredine u regionu".

Autor: Jovana Nerić