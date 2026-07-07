ZA ŠTA JE OSUĐENA MARIN LE PEN? Detalji slučaja koji je uzdrmao Francusku

Za šta je zapravo osuđena Marin Le Pen? Francuski sud zaključio je da su sredstva Evropskog parlamenta namenjena za plate parlamentarnih pomoćnika korišćena za finansiranje rada njene stranke u Francuskoj, prenose Reuters i AP.

Liderka francuske desnice Marin Le Pen godinama je bila jedan od najozbiljnijih kandidata za predsednika Francuske. Međutim, njenu političku karijeru ozbiljno je uzdrmao sudski postupak zbog zloupotrebe sredstava Evropskog parlamenta, u kojem je proglašena krivom zajedno sa više saradnika iz svoje stranke, prenosi Rojters.

Slučaj nije bio povezan sa optužbama da je Le Pen novac zadržala za sebe, već sa načinom na koji su trošena sredstva namenjena za rad parlamentarnih pomoćnika.

Kako je funkcionisala šema?

Evropski parlament svakom poslaniku obezbeđuje budžet iz kojeg se finansiraju parlamentarni pomoćnici. Njihov posao je da pomažu poslanicima u radu na evropskim zakonima, pripremi sastanaka, analizama i drugim aktivnostima vezanim za mandat u Briselu i Strazburu.

Sud je zaključio da je u slučaju stranke Nacionalni front, danas poznate kao Nacionalno okupljanje (National Rally), deo tog novca korišćen na drugačiji način.

Prema presudi, pojedini pomoćnici formalno su bili zaposleni kao saradnici evropskih poslanika, ali su u stvarnosti radili za stranku u Francuskoj, učestvujući u organizaciji, političkim kampanjama i svakodnevnim partijskim poslovima.

Na taj način, smatra sud, evropski poreski obveznici finansirali su aktivnosti političke partije, što nije dozvoljeno pravilima Evropskog parlamenta.

Milionska šteta i sudska presuda

Francuski sud utvrdio je da je između 2004. i 2016. godine na ovaj način zloupotrebljeno više od četiri miliona evra sredstava Evropskog parlamenta.

Marin Le Pen proglašena je krivom zajedno sa više bivših evropskih poslanika, partijskih funkcionera i parlamentarnih pomoćnika.

Prvostepena presuda predviđala je četiri godine zatvora, od čega dve uslovno, a dve u kućnom pritvoru uz elektronski nadzor, novčanu kaznu od 100.000 evra i petogodišnju zabranu kandidovanja na izborima.

U žalbenom postupku 2026. godine sud je potvrdio njenu krivicu, ali je ublažio deo kazne, pa joj je omogućeno da ponovo razmatra kandidaturu na predsedničkim izborima 2027. godine.

Le Pen: Nisam ukrala ni evro

Marin Le Pen od početka odbacuje optužbe i tvrdi da nije prisvojila novac za ličnu korist.

Njena odbrana zasniva se na tvrdnji da su parlamentarni pomoćnici obavljali političke poslove koji su, prema njenom tumačenju, bili sastavni deo njenog rada kao evropske poslanice.

Le Pen je više puta ocenila da je postupak protiv nje politički motivisan i da predstavlja pokušaj da se oslabi njena stranka u trenutku kada beleži rast podrške birača.

S druge strane, tužilaštvo i sud smatraju da je granica između rada za Evropski parlament i rada za političku stranku jasno definisana i da je u ovom slučaju sistematski prekršena, zbog čega je doneta osuđujuća presuda. Prema navodima Rojtersa, upravo to je predstavljalo osnov za jednu od najznačajnijih sudskih odluka u savremenoj francuskoj politici.

Autor: S.M.