Ovakve vrućine nisu viđene više od 150 godina: oboreni brojni rekordi, stručnjaci upozoravaju

Nedelja je bila najtopliji dan ikada zabeležen u Solt Lejk Sitiju, savezna država Juta, a temperatura je dostigla neverovatnih 109 stepeni Farenhajta (42,7°C), saopštila je Nacionalna meteorološka služba, a prenosi "Salt Lake City Tribune".

Ta temperatura je zabeležena u 14:58 u nedelju, objavila je meteorološka služba na svom nalogu na mreži X. To je najviša temperatura ikada izmerena u Solt Lejk Sitiju otkako su počela zvanična merenja 1874. godine.

Prethodni rekord iznosio je 107 stepeni Farenhajta (oko 41,7°C), navela je meteorološka služba. Ta temperatura je dostignuta pet puta - 1960, 2002, 2021. godine i dva puta tokom 2022. godine.

Nacionalna meteorološka služba je u subotu uveče ponovo izdala upozorenje zbog ekstremne vrućine za delove centralne i severne Jute, koje će ostati na snazi do utorka u 6 časova ujutru.

Meteorološka služba je upozorila na "opasno visoke temperature, sa vrednostima do 107 stepeni Farenhajta (oko 41,7°C) mogućim u dolinama severne Jute, uključujući područje Veseč Front i dolinu Keš".

NEW RECORD: Salt Lake City observed a temperature of 109 degrees Sunday afternoon, setting the new all-time high temperature record. https://t.co/Ov3w9xE3gG pic.twitter.com/SyrB910Jpw — ABC4 News (@abc4utah) 12. јул 2026.

Za planinske doline centralne i severne Jute, "uključujući Veseč Bek, oblast oko Kesl Kauntrija, basen Uinta i San Rafael Svel", meteorološka služba je navela da se u nedelju i ponedeljak očekuju maksimalne temperature oko 100 stepeni Farenhajta (oko 37,8°C).

I Solt Lejk Siti i Provo zabeležili su u subotu maksimalnu temperaturu od 104 stepena Farenhajta (oko 40°C), prema mernim stanicama meteorološke službe. Rekordne temperature za oba grada - 106 stepeni za Solt Lejk Siti i 105 stepeni za Provo - dostignute su 2024. godine.

Okrug Solt Lejk produžio je u nedelju radno vreme u pet rekreativnih centara kako bi stanovnicima omogućio da se sklone od vrućine, saopštili su zvaničnici u petak.

Stanovnici stariji od 60 godina takođe mogu da posete centre za starije osobe, dok tinejdžeri uzrasta 18 godina i mlađi mogu besplatno da koriste rekreativne centre okruga Solt Lejk.

Autor: S.M.