Advokat brutalno ubijen u Atini: Detalji sa mesta zločina bude jezu, ostavljen bez odeće, u specifičnom položaju

U punom jeku je istraga o smrti krivičnog advokata Stavrosa Georgijua, koji je pronađen mrtav u svojoj kancelariji u centru Atine, kasno uveče u utorak, 21. jula, piše portal Protothema.

Prema dosadašnjim informacijama, sudski veštak nije pronašao povrede koje bi ukazivale na upotrebu noža ili vatrenog oružja, dok se procenjuje da je Georgiju bio mrtav oko 24 sata pre nego što je pronađen.

Nasuprot tome, indicije upućuju na zaključak da je advokat bio brutalno pretučen pesnicama i udarcima nogama, prvenstveno u predelu glave, gde su nastale i povrede koje su izazvale krvarenje. Vlasti ispituju mogućnost da je nesrećni muškarac tokom napada udaran i o nameštaj koji se nalazio u kancelariji.

U njegovoj kancelariji nije bilo sigurnosnih kamera, a počinilac ili počinioci odneli su i njegov mobilni telefon.

Prema informacijama, advokat se nije javljao niti davao bilo kakve znake života više sati, što je izazvalo veliku zabrinutost njegove porodice. Njegove šesnaestogodišnje bliznakinje pokušavale su da ga dobiju telefonom, ali se nije javljao na njihove pozive.

Kako su sati prolazili bez ikakvog kontakta, devojke su otišle do njegove kancelarije, gde su uporno zvonile, ali niko nije odgovarao. Njihove povike čuo je jedan stanar zgrade, koji je obavestio domara. Domar je otvorio prostoriju, gde je otkriven tragičan prizor.

Nije bilo tragova provale

Stavros Georgiju pronađen je mrtav u svojoj kancelariji. Prema prvim informacijama, njegovo telo pronađeno je golo, u položaju fetusa, dok su u prostoriji bili tragovi krvi, a njegova odeća bila je razbacana. Istovremeno, na ulazu u kancelariju nisu uočeni vidljivi tragovi nasilnog ulaska ili provale.

Nedugo zatim na lice mesta stigao je i brat žrtve, vidno potresen, koji je od policajaca zatražio da mu dozvole da uđe u kancelariju kako bi video svog brata. Obraćajući se novinarima, rekao je da je i on pokušavao da stupi u kontakt s njim još od podneva istog dana, ali bez uspeha.

Područje oko zgrade ubrzo je blokirano uz prisustvo velikog broja policijskih snaga, a na mesto događaja pozvan je i sudski veštak.

Autor: S.M.