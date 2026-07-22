Objavljena mapa najmasovnijeg udara CENTCOM-a: Eksplozije širom Irana, na meti vojni komandni centri i Parčin

Nakon jedanaeste uzastopne noći vazdušnih operacija Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država na teritoriji Irana, objavljena je kompletna mapa napada koja potvrđuje da je reč o jednom od najžešćih valova udara od početka dvonedeljne kampanje.

Detonacije su zabeležene na najmanje sedamnaest lokacija širom zemlje, od severozapadnih pograničnih oblasti pa sve do same obale Ormuskog tesnaca i Persijskog zaliva.ilina i geografski obim napada ukazuju na znatno proširenje operativne zone.

Eksplozije su prijavljene u Tabrizu i Urmiji na severozapadu, preko Kurdistana i unutrašnjih gradova poput Hamedana, Abhara, Kangerara i Nahavanda, pa sve do ključnih luka i priobalnih mesta kao što su Bušehr, Bandar Abas, Sirik, ostrvo Kešm, Konarak, Čabahar, Mahšahr, Omidije i Behbehan. Posebnu pažnju privlače udari na samom pragu prestonice, u blizini kompleksa Parčin i Pardis, dok je teška protivvazdušna odbrana bila aktivirana direktno iznad Teherana i Tabriza, gde su PVO sistemi delovali na sve strane grada radi presretanja projektila.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) potvrdila je izvođenje novog talasa udara, naglasivši u zvaničnom saopštenju da su mete bile isključivo vojni objekti. Prema navodima američke vojne komande, pogođeni su operativni i komandni centri, avio-hangari, skladišta bespilotnih letelica i raketa, kao i vojna logistička infrastruktura.

Zvanični Vašington ističe da je cilj ovih masovnih udara nastavak sistematskog slabljenja kapaciteta Teherana za ugrožavanje međunarodne plovidbe i trgovačkih brodova u Ormuskom tesnacu.