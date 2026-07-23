Šok u Moskvi! Pronađen mrtav direktor aerodroma koji je imao poverljive informacije o letu Jevgenija Prigožina

Drektor aerodroma za koga se veruje da je imao saznanja o okolnostima pogibije Jevenija Prigožina, nekadašnjeg bliskog saveznika, a potom žestokog protivnika Vladimira Putina, predsednika Rusije, pronađen je mrtav!

Aleksej Koršenko, koji je rukovodio terminalom za poslovnu avijaciju na moskovskom aerodromu Šeremetjevo, odakle je Prigožin poleteo na svoj poslednji letu, bio je zadužen za terminal sa kojeg je kontroverzni vođa plaćeničke Grupe Vagner krenuo pre nego što se njegov avion srušio i zapalio 2023. godine.

Do nesreće je došlo dva meseca nakon što je Prigožin poveo oružanu pobunu protiv ruskog predsednika, koja je žestoko uzdrmala vlasti u Kremlju.

Koršenko (57) pronađen je obešen na balkonu svog stana u Moskvi 6. juna, ali je njegov identitet objavljen tek ove sedmice, prenosi list The Moscow Times. Ruski istražitelji njegovu smrt vode kao sumnju na samoubistvo.



Međutim, njegove kolege osporavaju takav zaključak i navode da je iznenada smenjen sa funkcije oko tri sedmice pre smrti, piše ovaj list. Prijatelji Koršenka takođe dovode u pitanje zvaničnu verziju događaja, ističući da je raspolagao osetljivim informacijama o tome šta se dogodilo sa Prigožinovim avionom na dan pogibije vođe Grupe Vagner.

Među događajima koji su prethodili poletanju bila je i zamena jednog dela na avionu brazilskog proizvođača "Embraer", za koji se tvrdilo da nije ispravno funkcionisao.

Veruje se da je Koršenko imao informacije o tim tehničkim problemima pre poletanja, kao i o dolasku kompanije za koju se navodi da ima duboke veze sa ruskim organizovanim kriminalom i koja je isporučila zamenski deo.

Jevgenij Prigožin, osnivač Grupe Vagner, čija je kratkotrajna pobuna protiv ruskog predsednika predstavljala najozbiljniji izazov Putinovoj vlasti do tada, poginuo je u padu aviona severno od Moskve u avgustu 2023. godine.

Pošto se nesreća dogodila svega nekoliko sedmica nakon što je Putin osudio Prigožinovu "izdaju" i pobunu nazvao "ubodom nožem u leđa", u široj javnosti je rasprostranjeno uverenje da je pad aviona organizovao Kremlj.

Nakon što se avion srušio u Tverskoj oblasti u Rusiji, pri čemu su poginuli svi putnici, istražiteljima je zabranjen pristup snimcima bezbednosnih kamera terminala, a zvaničnici Federalne službe bezbednosti (FSB) su odmah zaplenili izveštaj o inspekciji aviona.

Zvanični ruski izveštaji pripisuju Prigožinov pad detonaciji ručne bombe usred leta, iako zapadni obaveštajni izvori teoretiziraju da je incident režirao Nikolaj Patrušev, bivši sekretar Saveta bezbednosti Rusije.

Autor: S.M.