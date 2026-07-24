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Predsednik Bangladeša Mohamed Šahabudin podneo ostavku

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Rajib Dhar ||

Predsednik Bangladeša Mohamed Šahabudin podneo je ostavku, javljaju danas lokalni mediji.

Šahabudin, koji je na funkciji predsednika te južnoazijske države od aprila 2023. godine, obavljao je dužnost i u periodu kada je premijerka Bangladeša Šeik Hasina svrgnuta sa vlasti u avgustu 2024. godine u protestima koje su predvodili mladi, nakon kojih je formirana prelazna vlada, prenosi Rojters.

U Bangledešu je funkcija predsednika države uglavnom ceremonijalna, dok izvršnu vlast imaju premijer i vlada.

Autor: S.M.

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