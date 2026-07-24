Predsednik Bangladeša Mohamed Šahabudin podneo ostavku

Predsednik Bangladeša Mohamed Šahabudin podneo je ostavku, javljaju danas lokalni mediji.

Šahabudin, koji je na funkciji predsednika te južnoazijske države od aprila 2023. godine, obavljao je dužnost i u periodu kada je premijerka Bangladeša Šeik Hasina svrgnuta sa vlasti u avgustu 2024. godine u protestima koje su predvodili mladi, nakon kojih je formirana prelazna vlada, prenosi Rojters.

U Bangledešu je funkcija predsednika države uglavnom ceremonijalna, dok izvršnu vlast imaju premijer i vlada.

Autor: S.M.