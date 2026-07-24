Putin obišao fabriku aviona u Irkutsku dok se projekat MS-21 suočava sa kašnjenjima i tehničkim problemima

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin posetio je vazduhoplovni zavod u Irkutsku, gde mu je predstavljen proces proizvodnje prve serije od 18 novih putničkih aviona MS-21, projekta koji se najavljuje kao vodeći adut ruske civilne avio-industrije.

Projekat ovog putničkog aviona nosi ozbiljna kašnjenja i nalazi se više od deset godina iza prvobitno definisanih rokova.

Pored vremenskih odstupanja, troškovi razvoja su doživeli drastičan skok, porastavši sa početnih 150 milijardi na više od jednog triliona rubalja, dok se pojedinačna cena izrade samog aviona u međuvremenu gotovo utrostručila.

Uvođenje međunarodnih sankcija dodatno je zakomplikovalo proizvodne procese i uslovilo značajne izmene u samoj konstrukciji letelice zbog potrebe za zamenom zapadnih komponenti domaćim delovima.

Usled ovih prilagođavanja, avionu je povećana ukupna masa za pet do šest tona, što je direktno uticalo na smanjenje njegovog doleta za čak polovinu u odnosu na prvobitne specifikacije.

Inženjerske izmene odrazile su se i na sam kapacitet letelice. Trup aviona je u konačnoj verziji skraćen, zbog čega MS-21 sada može da primi oko 30 odsto manje putnika u poređenju sa projektovanim planom.Proces certifikacije i testiranja aviona sa domaćim opremanjem odvija se uz znatne poteškoće. Zaključno sa sredinom 2026. godine, uspešno je realizovana tek jedna trećina od ukupno predviđenog broja test-letova sa ugrađenim ruskim komponentama.

Uprkos izazovima i znatno izmenjenim performansama u odnosu na početne najave, rusko rukovodstvo nastavlja da ovaj projekat predstavlja kao ključni korak ka postizanju nezavisnosti domaće avio-industrije.