Horor kakav se ne pamti: Ljudi u strahu beže iz domova zbog VATRENE OLUJE u Francuskoj

Vlasti u francuskoj oblasti Žironda donele su odluku o dodatnim evakuacijama stanovništva zbog velikog šumskog požara koji se približava području Bordoa i koji je prerastao u pojavu opisanu kao "vatrena oluja".

Direktor službe za vanredne situacije Žironde Mark Vermelen rekao je da se požar, koji je u početku imao karakteristike pirokumulusa, oblaka nastalog usled intenzivne toplote požaram sada razvija u pirokumulonimbus, odnosno olujni oblak povezan sa snažnim požarima, prenosi Figaro.

"To je vrsta vatrene oluje koja generiše munje pre dolaska ovog pirokumulonibusnog oblaka i koja takođe može da izazove požare. Drugim rečima, generisaće veoma veliki broj žeravica. Zato su naređene dodatne evakuacije u blizini Bordoa", rekao je Vermeulen, navodeći da takav fenomen ranije nije bio zabeležen u Francuskoj.



Vatrogasci vode tešku bitku

Prema njegovim rečima, vremenski uslovi tokom noći bi trebalo da budu povoljniji za nastavak gašenja požara u oblasti Žironde, u blizini Lakanoa.

"Ukoliko se vremenska prognoza ostvari, noćni uslovi trebalo da omoguće vatrogascima efikasniji rad na terenu", naveo je Vermelen, napominjući da u gašenju učestvuje veliki broj vatrogasaca i dodatne snage koje je uputila francuska vlada.

Direktor vatrogasne službe podsetio je da su u prethodnim danima poginula dva vatrogasca tokom intervencija, dok su ekipe na terenu vodile tešku borbu, uključujući odbranu kuća "objekat po objekat" na području Leža.

Prefekt Žironde Sofi Brokas izjavila je da požar i dalje predstavlja "veoma ozbiljnu pretnju" i upozorila građane da ne smanjuju oprez. Ona je pozvala poljoprivrednike da pomognu vatrogascima svojim cisternama za vodu, ali samo u koordinaciji sa nadležnim službama kako ne bi ugrozili sopstvenu bezbednost.

🔥🇫🇷 URGENT l Les flammes sont à 20 kilomètres de Bordeaux. (Bordeaux Métropole / LCI) pic.twitter.com/vKvpOHSnx5 — - Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) 25. јул 2026.



Prema njenim rečima, do sada je evakuisano osam lokalnih zajednica u okolini Bordoa, odnosno oko 167.000 ljudi. U požaru je izgorelo oko 32.700 hektara zemljišta, dok je uništeno najmanje 140 kuća, a bilans je i dalje privremen.

Vlasti navode da se požar u jednom trenutku udaljio od Bordoa zbog povoljnijeg vetra, ali je promena pravca vetra ponovo približila vatrenu stihiju gradu.

"Ovaj požar ostaje opasan i situacija je i dalje ozbiljna", rekla je Brokas. Aerodrom u Bordou, prema saopštenju lokalnih vlasti, i dalje radi normalno i nije zatvoren zbog požara.

Podsetimo, u Valensiji je došlo do prvog smrtnog slučaja tokom požara, a stanovnici Španije su upozoreni da ne izlaze napolje bez zaštitnih maski.

Autor: S.M.