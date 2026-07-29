Bivši britanski pukovnik Ingram: Putin je u zamci - ne može ni da nastavi rat, ni da ga završi

Bivši obaveštajni oficir i pukovnik britanske vojske Ingram izneo je sveobuhvatnu analizu vojnih i političkih kalkulacija Moskve, upozoravajući da je dugoročni cilj Rusije potputa kapitulacija Ukrajine.

Prema njegovim rečima, Kremlj želi privremeni prekid vatre kako bi obnovio svoje vojne kapacitete, sanirao spoljne odnose i pripremio se za naredni napad na Ukrajinu, Gruziju ili neku drugu metu u regionu, naglašavajući da Moskva vodi strategiju za naredne generacije, dok Zapad razmišlja samo u okvirima narednih izbornih ciklusa.

Kontrola nad elitom i strah od likvidacija

Ocenjujući situaciju u samom vrhu ruske vlasti, Ingram smatra da je prerano govoriti o tome da bi unutrašnji krug predsednika Vladimira Putina mogao da mu okrene leđa. Britanski analitičar ističe da Putin u potpunosti kontroliše elitu i deluje kao „vrhovni oligarh” koji im dopušta da zadrže bogatstvo i sistemsku korupciju sve dok su mu odani. Svako ko usredi da se suprotstavi zvaničnoj politici suočava se sa nesrećnim slučajevima, najčešće padom sa prozora na višim spratovima, zbog čega u njegovom okruženju nema nikoga ko bi smeo otvoreno da predloži povlačenje iz Ukrajine i obnovu veza sa Zapadom.

Ogromni gubici na frontu i ratna ekonomija kao zamka

Analizirajući stanje na bojnom polju, Ingram podseća da ukrajinske snage mesečno izbace iz stroja više od 30.000 ruskih vojnika, pri čemu je samo u junu taj broj dostigao 39.000 poginulih i teže ranjenih. Rusija nema kapacitet da tako brzim tempom nadoknađuje ljudstvo, čime se stvara dugoročni strukturni problem za oružane snage.

Uprkos gubicima, predsednik Rusije se nalazi u svojevrsnoj zamci jer ne može sebi da priušti nastavak rata pod ovakvim uslovima, ali ne sme ni da ga zaustavi. Ruska ratna ekonomija u potpunosti zavisi od nastavka sukoba, dok bi prekid borbi doveo do masovnog povratka boraca u zemlju u kojoj vlasti nemaju dovoljno bezbednosnih snaga da ih kontrolišu, niti industrijskih radnika u fabrikama da ih zaposle.

Ciljevi za 2027. godinu i političke kalkulacije sa Vašingtonom

Ingram procenjuje da Putin veruje kako može da izdrži još jednu godinu borbi, uđe u 2027. godinu i potom planira novu veliku prolećnu ofanzivu. Ruski lider računa da i dalje može da utiče na politiku Vašingtona pod predsednikom Trampom, nadajući se da bi predstojeći međuizbori za američki Kongres mogli stvoriti pritisak na Sjedinjene Države da primoraju Kijev na uslove koji odgovaraju Moskvi.

Na kraju, analitičar skreće pažnju da u Kremlju ne postoji jasan naslednik, a kako je ceo unutrašnji krug učestvovao u dizajniranju i promovisanju rata, eventualna promena na čelu države ne bi sama po sebi garantovala i trenutni prekid vojnih operacija.

Autor: Pink.rs