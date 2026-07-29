POŽARI U ŠPANIJI: Više od 20.000 evakuisanih dobilo odobrenje da se vrate kućama

Španski premijer Pedro Sančes rekao je da veruje da su danas sve bliže cilju savladavanja požara. Govorio je iz operacionalnog komandnog centra u Navalkarneru, na manje od 40 kilometara jugozapadno od glavnog grada zemlje

Više od 20.000 ljudi evakuisanih zbog požara počelo je da se vraća u svoje domove blizu Madrida, pošto je situacija ocenjena kao povoljna, a vlasti ocenjuju da su naredni sati odlučujući za savladavanje požara.

Španski premijer Pedro Sančes rekao je da veruje da su danas sve bliže cilju savladavanja požara. Govorio je iz operacionalnog komandnog centra u Navalkarneru, na manje od 40 kilometara jugozapadno od glavnog grada zemlje, prenosi Figaro na svom portalu.

Ljudi su počeli da se vraćaju kućama pošto su vatrogasci ostvarili napredak u savladavanju požara oko Madrida i Avile, prenosi agencija AP.

Spasilačke službe javile su na mreži Iks da nije bilo ponovnog izbijanja vatre tokom noći. To su vlasti očekivale još sinoć te su ukinule restrikcije za 15 mesta u regionu Madrida i susednoj provinciji Avila, velikoj sušnoj zoni, ali relativno gusto naseljenoj, koja se nalazi na nekoliko desetina kilometara od glavnog grada."Konkretno 24.000 evakuisanih ljudi mogli su da se vrate u svoje domove, a njih 20.000 dobilo je odobrenje da ne mora više da ostane u svojim kućama u regionu Madrida", rekao je noćas na mreži Iks prefekt regiona Madrida Francisko Martin Agire.

Istovremeno vatrogasci nastavljaju napore da učvrste napredak ostvaren juče, naveli su oni na mreži Iks i precizirali da se vraćanje evakuisanih ljudi za sada odvija bez incidenta.

"Ostaju nam vrlo važni sati" rekao je španski premijer. Zato što je kratko vreme kada su vremenske prilike pogodne za pokušaj savladavanja požara prošlo ; posle dva povoljna dana, a sa novim porastom temepratura do ; očekivanih 37 stepeni Celzijusa danas popodne i udarima vetra koji mogu da komplikuju rad vatrogasaca opet postaje opasna situacija za požare.

Španski premijer je rekao da se nada da će u narednim satima objaviti da će i neki evakuisani meštani iz regiona Avile, moći da se vrate svojim kućama.

Novi talas vrućine treba da traje najmanje do nedelje, prema nacionalnoj meteorološkoj agenciji Aemet, koja je upozorila na rizik od ekstremnih požara.

"Poboljšanje meteoroloških uslova tokom noći kao i rad vatrogasaca i vojnika doprineli su smanjenju intenziteta vatre i favorizovanju stabilizacije perimetra, što će olakšati definitivno stavljanje požara pod kontrolu", saopštila je prefektura regiona Madrida na mreži Iks. Dodaje se da treba ostati obazriv obzirom na veličinu požara i zbog toga što počinje novi talas vručine.

Požari su počeli pre oko nedelju dana. A požar blizu Madrida najveći je u istoriji regiona, dok je onaj u Avili najveći u skorijoj istoriji Španije, prema podacima vlade.

Ministar unutrašnjih poslova je rekao da je od početka godine u požarima u Španiji već izgorelo 175.000 hektara zemljišta.

Na vrhuncu krize oko 330.000 ljudi moralo je da napusti svoje domove i letovališta širom Francuske i Španije.

Autor: S.M.